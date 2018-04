Polemiche Fortnite sui cambiamenti delle armi potenti | chi ha ragione?

optimaitalia

(Di sabato 14 aprile 2018) Tra tutti i suoi successi e record non capita spesso cheaffronti una controversia. Ora però è tempo dinella community dopo che Epic Games ha apportato un cambiamento controverso al cambio di equipaggiamento. Per coloro che non sanno di questo cambiamento ecco una piccola spiegazione: l'ultimo aggiornamento diha introdotto una nuova funzionalità del gioco. C'è ora un leggero ritardo nel tempo in cui il giocatore passa da un arma ad una più potente, quindi è aumentato il tempo sia nel selezionare l'arma che quello per cominciare a sparare.perSecondo Epic Games il cambiamento è stato apportato per ridurre i casi in cui i giocatori possono passare rapidamente da un'arma a un altra. Questa soluzione è stata apportata sul doppio fucile o doppio lanciarazzi. Sembra avere un impatto maggiore sui giocatori più forti. Alcuni ...