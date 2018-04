Piante di marijuana coltivate a Brindisi | 18 indagati

Sardegna - 1240 Piante di marijuana pronte allo spaccio : in manette tre minorenni Video : Non solo producevano quantita' industriali di #marijuana, ad Orgosolo sono state sequestrate 1240 piante. Ma la spacciavano pure, a Nuoro e dintorni e – secondo quanto accertato dalla Polizia [Video] – minacciavano pure di morte i “clienti” che ritardavano con i pagamenti. Addirittura inviando messaggini minatori, dove spiegavano le loro cattive intenzioni. In cella son finiti tre ragazzini, tutti minorenni e di Orgosolo: F.S., 17 anni, ...