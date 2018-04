PERUGIA-VENEZIA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

PERUGIA Venezia/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Perugia Venezia info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live . Affascinante sfida di Serie B al Curi, 35^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 05:25:00 GMT)

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e PERUGIA : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...