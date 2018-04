Perché Usa | Francia e Gran Bretagna hanno attaccato la Siria

Asciugamani ad aria calda dei bagni pubblici : ecco Perché non andrebbero usati : Gli Asciugamani ad aria calda usati in molti bagni pubblici possono diffondere diverse tipologie di batteri, dallo Stafilococco aureo al Clostridium difficile. E’ quanto ha stabilito uno studio dell’University of Connecticut School of Medicine pubblicato sulla rivista ‘Applied and Environmental Microbiology’. Quello che accade – secondo lo studio – è che questi dispositivi, spesso presenti in toilette molto ...

“Ecco Perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore juventino ripreso dalle telecamere poco prima del rigore maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

“Ecco Perché ho mollato!”. UeD : Anna Tedesco inviperita. Dopo aver lasciato il trono over la dama (sofferente e disillusa) svela i veri motivi della sua uscita : “Lui mi ha distrutta” : Negli ultimi tempi era salita agli onori delle cronache, Anna Tedesco si stava imponendo come dama di punta del trono over. Ma alla fine non si è dimostrata ‘tosta’ come Gemma Galgani e di fronte alle critiche inevitabili ha capitolato e ha mollato. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne, la bella bionda aveva stretto un’amicizia con Giorgio Menetti, tra i due sembrava essere nato un sentimento che però non ha dato buon esito. Ma ...

Perché per la Cina non è il momento della guerra fredda con gli Usa : La Cina, ha promesso il presidente cinese, 'continuerà nella politica di apertura', inaugurata nel 1978 dall'allora leader, Deng Xiaoping : 'La porta non si chiuderà e rimarrà sempre più aperta'. E ...

Cervello : scoperto perchè invecchia : la causa in 250 geni : Uno studio rivela perchè le cellule del Cervello invecchiano. La causa è legata a 250 geni. La ricerca condotta sui topi apre nuovi spiragli per cure.

Siria - Trump : «Atrocità non tollerabili Decisioni importanti in 24-48 ore» L’analisi : Perché gli Usa devono agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». Dopo la presunta aggressione chimica il presidente Usa ha fatto sapere che non esclude alcuna opzione

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele Trump : decisioni importanti in 24-48 ore L’analisi : Perché gli Usa devono agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». Dopo la presunta aggressione chimica il presidente Usa ha fatto sapere che non esclude alcuna opzione

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele : «Hanno attaccato la nostra base aerea» Trump contro Assad |Perché deve agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». È da lì che gli iraniani muoverebbero i loro droni e le strategie militari degli ayatollah in Siria

“Perché mi hai lasciata in mutande?”. Nadia Rinaldi umiliata. Con l’episodio dell’ipnosi - l’ex naufraga ha fatto una figura terribile. Ora arriva l’accusa per non essere stata aiutata. Barbara D’Urso si difende così : sconcerto : Nadia Rinaldi ipnotizzata e in mutande è stato uno dei momenti più trash degli ultimi tempi. Probabilmente quelle immagini (peraltro indecorose) popoleranno gli incubi dei sonnellini pomeridiani di molti telespettatori, ma fortunatamente la facoltà di dimenticare è importante quanto quello di ricordare: e il cervello la mette in atto. Quell’esibizione involontaria avvenuta nella diretta di Domenica Live ha suscitato un’ondata di ...

Perché i dazi Usa-Cina avvantaggiano il made in Italy : Coldiretti non ha dubbi: il made in Italy potrebbe avvantaggiarsi delle tensioni tra i due giganti dell'economia mondiale. E' quanto emerge da una analisi della Confederazione Nazionale Coltivatori ...

Ecco Perché non dovremmo usare la carta igienica : La prima carta igienica commerciale fu inventata e introdotta in vendita nel 1857 dall'americano Jospeh Gayetty, e riscosse grande successo, tanto che negli anni è diventata un prodotto irrinunciabile presente in praticamente tutte le case. Rispetto a quella degli inizi, più dura e ruvida, aziende di tutto il mondo si sono impegnate per realizzare un prodotto sempre più morbido e gradevole al tatto. Ma nonostante tutto secondo un recente ...

Perché questo elefante annusa il fumo? : Gli scienziati della Wildlife Conservation Society stavano semplicemente controllando le loro videocamere disseminate nel Nagarhole National Park (quelle con cui spiavano la vita delle tigri della zona), quando si sono ritrovati davanti all’insolita scena che anche voi potete apprezzare in questo video. Una femmina di elefante che inala una nuvola di fumo. Perché lo fa? Innanzitutto, non si tratta di fumo, ma di cenere. L’animale si porta ...

Sgozza il vicino Perché Usa l'acqua del palazzo per lavare la macchina : arrestato un muratore : Un muratore di cinquantanove anni è stato arresato con l'accusa di aver Sgozzato il vicino di casa in via Parini a Solaro, nel milanese. Mario Zaffarana e la sua vittima, Michelangelo Redaelli, erano vicini di...

Perché - se usate Android - Facebook ha i dati delle vostre chiamate : L’applicazione per Android di Facebook conserva tutti i dati relativi alle telefonate e agli Sms inviati dagli smartphone su cui è installata. Il fatto di per sé non è mai stato segreto, ma anche con il contributo dello scandalo Cambridge Analytica, società britannica che ha usato i dati del social network per profilare 50 milioni di utenti a loro insaputa per fini politici, cresce il numero di quanti vorrebbero ...