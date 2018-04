Per una vista da leoni | secondo week-end della vista

Gomorra 4 sarà diversa Per Marco D’Amore : “Una serie ha il compito di suggerire e non di insegnare” : Si è già calato perfettamente nei panni del regista di Gomorra 4 Marco D'Amore e non manca occasione per ribadire il fatto che questa serie per lui avrà un sapore diverso quest'anno. I fan sono contenti perché il loro Ciro l'Immortale tornerà ma non come avrebbero voluto ovvero ripescato da Genny poco più in là in mare, ma dietro la macchina da presa al fianco di Francesca Comencini e Claudio Cupellini, firme già note della serie. Lo scorso 9 ...

Contro i maltrattamenti una rete Per aiutare i bambini e i genitori : "Servono modelli sani" : Trascurati, maltrattati, ignorati, abusati. In Italia sono migliaia i bambini e adolescenti vittime di maltrattamenti e trascuratezza. Si tratta di fenomeni che non sono legati solo alla povertà economica delle famiglie, ma...

Ballando con le stelle 13 – Sesta puntata del 14 aprile 2018. Gabriel Garko ballerino Per una notte. : Sesta puntata, il giro di boa, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, con una media tra il 18 e il 19% di share. L’ultima puntata è stato un […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Sesta puntata del 14 aprile 2018. Gabriel Garko ballerino per una notte. sembra essere il ...

Quale modello Per una crescita culturale dell'Alpago? * di Eugenio Padovan : Per analogia ritenere che l'economia sia connessa, derivi solamente dall'edilizia mentre sul versante della cultura e dei beni culturali si punti esclusivamente sulla passione e sul volontariato. Può ...

Fermo. Protocollo d'intesa sulle politiche di bilancio 2018 : soddisfazione Per Amministrazione Comunale e Sindacati : ... come gli interventi per favorire le imprese e le attività del centro storico e quindi dell'economia cittadina, ma rimane la soddisfazione perché sappiamo che la crisi persiste. Confermo che però, ...

Spara durante lite Per le infiltrazioni dal soffitto : morto un uomo - grave una passante : Follonica , Grosseto, , 13 aprile 2018 - Una banale lite per alcuni infiltrazioni dal soffitto. Sarebbe questo il motivo di un pomeriggio di follia a Follonica , con i cittadini terrorizzati e una ...

Isola dei famosi - Mara Venier Perde la testa : 'L'avete trasformata in una falsità' - e lei insulta : L' Isola dei famosi è tarocca? Mai chiederlo a Mara Venier , potreste finire male. L'opinionista del reality vip di Canale 5 ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla conduttrice Alessia ...

Lazio - Peruzzi : 'Concentrati sulla corsa Champions'. Luis Alberto : 'Buttata una semifinale' : Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana - ha detto l'ex portiere al canale egiziano 'On Sport'. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul piazzamento utile per la ...

Inter - Maicon : 'Quando vinci il Triplete in una squadra così - resti nella storia Per sempre' : Protagonista della prossima puntata de "I Signori del calcio" in onda sabato 14 aprile alle 19:15 su Sky Sport 1 , e in replica domenica 15 aprile alle 12:30 su Sky Sport 3, , Maicon Douglas, ...

Usa : allarme Per una sostanza venduta come steroide legale : Su internet e’ venduto come l’alternativa legale agli steroidi per potenziare i muscoli, con gli stessi benefici degli anabolizzanti ma senza i loro effetti collaterali. In realta’ Sarms (Selective androgen receptor modulators), questo il suo nome, non e’ stato approvato da nessuna agenzia regolatoria dei farmaci e puo’ provocare danni alla salute. A lanciare l’allarme sono le autorita’ sanitarie Usa, ...

Montagna : valanga al monte Croce Domini - una Persona gravissima : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - valanga sul monte Croce Domini, nei pressi del lago Lavena, nel bresciano. Una persona è stata estratta dalla valanga in arresto cardiocircolatorio e trasportata all'ospedale di Bergamo. Secondo le prime informazioni diffuse dall'Areu, nel distacco della massa di neve p

Brescia - tre disPersi sotto una vasta valanga : soccorritori in azione : Una valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Passo Crocedomini, poco distante dal lago di Lavena, in provincia di Brescia. I soccorritori sono al lavoro e al momento sono alla ricerca di ...

