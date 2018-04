Per Bper 120 milioni oneri crisi sistema

BPer : "Puntiamo a crescita - qualità - redditività e solidità" : "Bper è un gruppo da 2 milioni 250 mila clienti , aumentati di 100 mila negli ultimi 3 anni, e oltre 11 mila 600 dipendenti. In questo ultimo triennio, 4 sono stati i nostri obiettivi: crescita, ...

BPer consegna borse studio a studenti veneti e lombardi : Si è svolta a Verona, nel pomeriggio di ieri, presso la Direzione d'Area di Bper Banca, la cerimonia di consegna di nove , una da 700 euro e otto da 500 euro, borse di studio 'Fondazione ...

Rapina con taglierino alla BPer di Vasto - malmenato e ferito un cassiere : Chieti - Rapina poco prima delle 11 alla filiale Bper di via San Michele a Vasto, due banditi a volto coperto e armati di taglierino sono entrati nell'agenzia, vicina alla villa comunale, e si sono fatti consegnare i soldi contenuti nelle casse. Prima della fuga i due hanno malmenato un cassiere che è stato poi trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Al momento non si conosce ...

BPer - consegnate a Lanciano borse studio 'Fondazione 150esimo' : Si è svolta ieri pomeriggio , presso esso l'Auditorium G. Paone della Direzione Territoriale Adriatica di Bper Banca a Lanciano, la cerimonia di consegna di venti , dieci da 700 euro e dieci da 500 ...

BPer vince premio Abi Per Green Finance : Roma, 29 mar. – (AdnKronos) – Bper Banca si aggiudica il premio Innovazione Abi per la Green Finance 2018 con il finanziamento dello strumento per l’efficienza energetica Bper Life4Energy. Il riconoscimento è stato ritirato dal direttore Territoriale Lombardia e Triveneto di Bper Banca Giancarlo Guazzini durante la cerimonia di consegna dei premi nell’ambito del Forum AbiLab.Il premio Innovazione Abi per la Green Finance, ...

Assegnato Premio BPer Banca Per Promozione lettura : Bper Banca consolida la propria presenza accanto al Premio Strega Ragazze e Ragazzi . La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega ...

Assegnato Premio BPer Banca Per Promozione lettura : Bologna, 28 mar. , AdnKronos, - Bper Banca consolida la propria presenza accanto al Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione ...

Assegnato Premio BPer Banca Per Promozione lettura : Bologna, 28 mar. (AdnKronos) – Bper Banca consolida la propria presenza accanto al Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e la lettura e appunto Bper Banca, si è arricchita di un Premio Speciale che Bper ha inteso istituire per ciascuna delle ...

Assegnato Premio BPer Banca Per Promozione lettura : Bologna, 28 mar. (AdnKronos) – Bper Banca consolida la propria presenza accanto al Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e la lettura e appunto Bper Banca, si è arricchita di un Premio Speciale che Bper ha inteso istituire per ciascuna delle ...

Assegnato Premio BPer Banca Per Promozione lettura : Bologna, 28 mar. (AdnKronos) - Bper Banca consolida la propria presenza accanto al Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro p

BPer - consegnate borse studio 'Fondazione 150esimo' : Si è svolta ieri pomeriggio, presso il Bper Forum Monzani di Modena, la cerimonia di consegna di 47 , 20 da 700 euro e 27 da 500 euro, borse di studio 'Fondazione Centocinquantesimo' di Bper Banca , ...

BPer - pubblicato primo Bilancio di sostenibilità : Modena, 26 mar. (AdnKronos) – Il Gruppo Bper ha pubblicato il suo primo Bilancio di sostenibilità consolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2017, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione del personale, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti umani e la lotta alla corruzione. “Amministrare la sostenibilità in azienda significa – si legge in una nota del Gruppo ...

BPer - pubblicato primo Bilancio di sostenibilità : In questo quadro - si ricorda - le banche, e il mondo finanziario in generale, hanno un compito fondamentale nella transizione verso un'economia innovativa, inclusiva e sostenibile. Il Gruppo Bper ha ...

BPer - pubblicato primo Bilancio di sostenibilità : In questo quadro - si ricorda - le banche, e il mondo finanziario in generale, hanno un compito fondamentale nella transizione verso un'economia innovativa, inclusiva e sostenibile. Il Gruppo Bper ha ...