Pensioni e Fondo Casalinghe | oltre 100 mila € per dare 500€ ad un 65enne

(Di sabato 14 aprile 2018) Periodicamente si torna a parlare del cosiddetto#Inps per, un'opzione che prevede la scelta di effettuare versamenti contributivi volontari al fine di ottenere un assegno a partire dai 57 anni di eta' VIDEO. La questione merita un approfondimento, in particolare per quanto concerne il calcolo puramente contributivo del futuro emolumento che appare particolarmente penalizzante, trattandosi del sistema contributivo puro.per: come funzionano i versamenti Partiamo dal sistema di contribuzione delper, ricordando come prima cosa che possono aderire donne e uomini che svolgono lavori in famiglia non retribuiti, che non risultano titolari diretti di una pensione VIDEO e che non lavorano se non con modalita' part time. L'iscrizione prende forma ufficialmente dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, mentre ...