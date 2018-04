Pensioni | come accedere alla quiescenza con pochi anni di contributi

Pensioni - Ape volontaria : come ottenere gli arretrati Video : Oggi, venerdì 13 aprile, è il giorno dell'#ape volontaria, il nuovo strumento previdenziale offerto ai lavoratori per poter anticipare l'accesso alla pensione, senza aspettare il raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di eta', limite fissato per tutto il 2018. Dopo aver chiarito chi non può richiedere l'anticipo Pensionistico [Video], nella giornata odierna vedremo in che modo il lavoratore può ottenere gli arretrati spettanti a partire dal 1° ...

Pensioni 2018 - ecco come e quando si ottiene l'assegno con pochi contributi Video : All'interno di un nostro precedente articolo nel quale abbiamo approfondito i nuovi criteri di pensionamento a partire dal 2019 [Video] resi pubblici tramite una recente circolare INPS abbiamo indicato che il nuovo tetto all'eta' pensionabile per chi possiede pochi contributi e risulta inserito nel sistema contributivo puro verra' innalzato dal 2019 a 71 anni di eta'. Ma quali sono davvero le opzioni di uscita alternative per chi possiede pochi ...

Pensioni per chi ha meno di 20 anni di contributi - ecco come uscire dal lavoro Video : Sono 20 anni i contributi minimi che la normativa italiana chiede ad un lavoratore per accedere alla pensione di vecchiaia. Il requisito contributivo minimo infatti non verra' intaccato dagli inasprimenti per l'aspettativa di vita del 2019, che vanno ad incidere nella maggior parte dei casi sull'eta' pensionabile e non sui contributi versati. Fa eccezione lo scatto di 5 mesi che si applichera' alle #Pensioni anticipate, anche quella per i ...

Pensioni e ADV : ecco come cambierà l'età di uscita dal 2019 Video : Arriva una nuova conferma da parte dell'#Inps in merito ai prossimi incrementi all'eta' di uscita dal lavoro secondo l'adeguamento alla speranza di vita. L'istituto ha infatti diffuso tramite la circolare n. 62 del 2018 un testo di chiarimento, all'interno del quale espone l'impatto del meccanismo così come approvato anche dall'ultimo decreto del Mef risalente al 5/12 del 2017. Ricordiamo che il nuovo scalino riguardera' tutti i diversi ...

Fondi integrativi e incentivi fiscali Pensioni - come lasciare 5 anni prima : Chi ha forme di previdenza integrativa può riscuotere una rendita (Rita) fino a raggiungere la pensione pubblica, secondo il vademecum messo a punto dalla Fondazione studi consulenti per il lavoro insieme con Mefop (Tesoro)

Anticipo Pensionistico - il tempo stringe : ecco come ottenere il sussidio : Ape sociale, il tempo stringe. Mancano pochi giorni per chiedere la pensione anticipata. La scadenza per i lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2018, è infatti stata fissata al 31 marzo. Insomma...

Pensioni per casalinghi e "casalinghi" : ecco come godere dell'assegno Inps a 57 anni : La "pensione" destinata alle casalinghe (e ai casalinghi) è una misura economica riconosciuta a chi è iscritto nel Fondo casalinghe istituito dall'Inps: l'iscrizione a tale fondo è una...

Cosa sono e come funzionano le Pensioni 'di scorta'. Una guida alle Pepp : Piacerà agli italiani? 'La portabilità - ha spiegato al Sole24Ore Paolo Balduzzi, docente di scienza delle finanze e di Economia pubblica dell'Università Cattolica - è senz'altro uno dei maggiori ...

Lavoratori precoci e Pensioni : le novità del 2018 e come accedere all’anticipo Video : I Lavoratori cosiddetti #precoci sono quelli che hanno iniziato a lavorare in giovane eta'. In linea teorica si consideravano tali coloro che avevano iniziato a versare contributi prima della maggiore eta'. Nella legge di Stabilita' del 2017, quella successiva al referendum Costituzionale che portò alle dimissioni dell’allora Premier Matteo Renzi ed alla sua sostituzione con Gentiloni, i Lavoratori precoci sono entrati in una misura ...

Pensioni future in forte calo - ecco come aumentare l'assegno sino al 25% : Aspettando di sapere cosa ne sarà della legge Fornero , quello che fino ad ora rimane evidente è che anche chi oggi ha un posto a tempo indeterminato riceverà, una volta in pensione, un assegno più ...

Pensioni - via al cumulo gratuito dei contributi : come funziona e cosa fare : Pensioni, ecco la novità tanto attesa: come vi avevamo anticipato in questo articolo, è arrivato il via libera al...

Contratti statali/ Rinnovo e Pensioni : come cambia il pubblico impiego? (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie e novità di oggi 20 febbraio: Forti critiche da Anquap sui comparti Centrali e Miur. Pro e contro sul Rinnovo Scuola per i docenti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:20:00 GMT)