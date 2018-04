Pedro muore al Segreto | anticipazioni spagnole sul finale della sua storia

gossippiu

: RT @TammaNicola: Muore solo un amore che smette di essere sognato. - Pedro Salinas - ph Heather #VentagliDiParole #ParoleDiSeta https:/… - byluinel : RT @TammaNicola: Muore solo un amore che smette di essere sognato. - Pedro Salinas - ph Heather #VentagliDiParole #ParoleDiSeta https:/… - Grazia_MB : RT @TammaNicola: Muore solo un amore che smette di essere sognato. - Pedro Salinas - ph Heather #VentagliDiParole #ParoleDiSeta https:/… - ALEFAVARIN : RT @TammaNicola: Muore solo un amore che smette di essere sognato. - Pedro Salinas - ph Heather #VentagliDiParole #ParoleDiSeta https:/… -

(Di sabato 14 aprile 2018)al. La notizia è ufficiale. Arriverà a Puente Viejo un pacco sospetto, che Dolores aprirà con impazienza, credendo che fosse un regalo, e invece vi troverà un'urna con le ceneri di suo marito. Dolores non riuscirà a credere ai propri occhi e penserà, come ci rivelano le ultimedel, subito che sia stato ucciso: ci sarebbe infatti un personaggio che avrebbe soggiogatocol suo fascino, per poi farlo fuori aspettando l'occasione giusta... Dolores, però, deciderà di farsi forza e di prendere in mano la propria vita. Non potrà piangere per sempre e dovrà ricominciare ad amare e a essere la solita pettegola!Stando agli spoiler spagnoli del, Dolores riuscirà a superare il lutto grazie all'aiuto di una persona speciale: la persona in questione è Tiburcio e con lui avrà addirittura un matrimonio da favola. Per arrivare a questo ...