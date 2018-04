Pd sotto scacco di Matteo Renzi Si va avanti con l' Aventino La verità sul rinvio

Berlusconi irride Di Maio e tiene sotto scacco il leader Lega : ROMA Ha il quarto partito per consistenza. È arrivato alle elezioni dietro la Lega, ma il peso politico di Silvio Berlusconi va oltre il 14% ottenuto il 4 marzo. Lo si è visto ieri quando il Cavaliere,...

Scuola - necessario sbloccare 100mila posti liberi tenuti sotto scacco : La settimana che si è aperta servirà a capire se il Ministero dell'Istruzione vuole cambiare registro sugli organici dei lavoratori della Scuola: sul tema, infatti, per domani, 27 marzo, sono stati ...

Facebook resta sotto scacco per lo scandalo datagate : Teleborsa, - Affonda ancora sul mercato il titolo Facebook , che sul listino del Nasdaq accusa una perdita del 2,35%. Dall'inizio dello scandalo datagate le azioni del famoso social network hanno ...

Napoli sotto scacco del clan : 'In tre nel mio garage - mi chiesero ventimila euro' : 'Vennero da me, entrarono nel garage verso le tre del pomeriggio. Erano in tre, brutte facce: e subito mi fecero capire le loro intenzioni. Ma prima di chiedere il pizzo si guardarono intorno, in ...

Animali - Roma : al Bioparco la giornata “Grandi felini : predatori sotto scacco!” : Domenica 4 marzo il Bioparco aderisce al World Wildlife Day con una giornata dedicata ai grandi felini: tigre, leopardo, leone, ghepardo, puma, leopardo delle nevi e giaguaro. Si tratta di specie a serio rischio di estinzione in natura che le famiglie potranno conoscere più da vicino partecipando a diverse attività per scoprire: perché i felini sono a strisce o a macchie, cosa mangiano e come cacciano, le differenze fra una specie e l’altra ma ...

L'uomo chiave sotto scacco - "Ho firmato e sono libero" : Non sono la mentore politica di Pivaro, io ero lì per lavorare in quanto suo legale'. Anche l'ex consigliere Barnaba Busatto, tra i consiglieri dimissionari, risponde alle dichiarazioni del ...

Isola : Marcuzzi sotto scacco replica a Striscia : Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e interviene sul ‘canna gate’ sollevato qualche settimana fa da Eva Henger e che ha provocato il ritiro dal gioco di Francesco Monte. Lo fa dopo una testimonianza fornita da Striscia la Notizia, che Valerio Staffelli e Max Laudadio le hanno fatto ascoltare chiedendole poi di prendere una posizione. E così, all’inizio della quinta puntata ...

Creval ancora sotto scacco ma limita le perdite : Teleborsa, - Si attenua la fuga degli investitori dal Credito Valtellinese . Stamane i titoli della banca stanno limitando le perdite entro il punto percentuale a 8,849 euro dopo il tonfo della ...