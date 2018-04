Pd | Orlando-Cuperlo | non si salva partito con accordo tra correnti e senza confronto

meteoweb.eu

: @laramps @manuela_cirone Rimane solo il povero Cuperlo fuori dal coro gli altri sono +/- tutti renziani Orlando com… - vitobarile : @laramps @manuela_cirone Rimane solo il povero Cuperlo fuori dal coro gli altri sono +/- tutti renziani Orlando com… - AMARANTINE5 : @francescagraz1 SEMPRE AGGUERRITO IL magistrato, CON GLI AMICONI INTORNO, Renzi è LORO INDIGESTO, orlando che è ha… - Trevisanmuraro : RT @francescagraz1: Si riuniscono per proprio conto al Nazareno,dicono tante falsità sugli altri che non sono presenti, idee costruttive,cr… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Discutere aiuta. Ascoltarsi aiuta. Oggi per capire da dove nasce la nostra sconfitta e per ricostruire un campo largo, unito e vincente, il Pd e la sinistra hanno bisogno dell’aiuto di tanti. Non abbiamo condiviso il rinvio dell’assemblea nazionale pure capendo bene quanto sia delicato il percorso tuttora aperto delle consultazioni per la ricerca di una maggioranza di governo. Crediamo che sarebbe stata l’occasione per esprimere un sostegno comune alla transizione difficile di queste settimane e per arricchire una riflessione di fondo che dopo il 4 marzo, nonostante le dimissioni del segretario e il disorientamento di migliaia di elettori e iscritti, non ha ancora investito il massimo organismo del Pd”. Lo affermano in una nota congiunta Andreae Gianni.“Pensiamo -aggiungono- che sarebbe stata anche ...