Pd | il R I Party dei Giovani dem “Funerale di Renzi? Macché | è lui a dare le carte Ma

ilfattoquotidiano

: Al via alle ore 15 #TREMOListeningParty dedicato al nuovo singolo di #RIKI… e per i più fortunati di voi: ?? la pos… - team_world : Al via alle ore 15 #TREMOListeningParty dedicato al nuovo singolo di #RIKI… e per i più fortunati di voi: ?? la pos… - Cascavel47 : Pd, il - GiocoIT : Party al festival di musica: Queste tre amiche vogliono organizzare una festa durante uno dei festival musicali più… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Altro che “funerale” politico di Matteo. Soltanto satira, si sono difesi gli organizzatori del R.I., la festa deidemocratici del XIV Municipio di Roma (Balduina), finita sotto accusa da diversi parlamentari Pd fedeli all’ex segretario, per la locandina in cui si mostrava lo stessonelle vesti inedite di Frankenstein, con accanto una bara. “Neanche i troll più sanguinari del M5S e della Lega sono mai arrivati a un’indecenza simile, subito provvedimenti“, aveva attaccato Luciano Nobili,ano e neodeputato dem. Parole che avevano spiazzato gli organizzatori: “Non c’era alcun messaggio politico, bastava fare una chiamata. Non ci aspettavamo quanto si è scatenato. Venerdì 13, citare Frankestein, ci sembrava abbastanza chiaro”, ha rivendicato Matteo Rivalta, segretario dei Gd del XIV Municipio. “Si ...