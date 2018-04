Passo del Sempione | basta merci pericolose | dice Iniziativa Alpi

Consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia Passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Champions League kryptonite della Juve : si issa a un Passo dalla meraviglia e lì si inabissa : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che passa le giornate a seminare paparazzi e schivare notti da spy story. Altre considerazioni. 1. Chi ha scritto quest’anno la trama di Roma e Juventus in Champions League, aveva l’estro e il talento di un Antonio Lobo Antunes particolarmente ispirato. 2. Il 2 aprile ho osato scrivere che, per me, la Juve se la giocava alla pari col Real. Apriti cielo: tanti fenomeni folgorati sulla via di ...

Al Bano tra l'affaire Lecciso e la ricerca della nuova Adele : 'The Voice? Uno sPasso' : Al Bano Carrisi ha rivelato di essersi separato da Loredana Lecciso a dicembre e dunque ha iniziato l'avventura di "The Voice of Italy" da single. Al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", il leone di ...

A sPasso sul lungomare in orario di lavoro : ai domiciliari 10 "furbetti del cartellino" : In orario di lavoro si godevano la vita: una passeggiata, un giro in bici o in scooter. 10 dipendenti ai domiciliari Dieci dipendenti del parcheggio comunale multipiano di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono...

Consegne in due ore e negozi come "punti di ritiro" : il retail tradizionale cambia per tenere il Passo del web : Comprare online e ricevere la merce in pochissime ore. Confrontare decine di prodotti della stessa tipologia o uno stesso prodotto tra miriadi di fornitori o rivenditori, per cercare il rapporto ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : Cosimo Dell’Aquila e Sofia Zampetti ad un Passo dal podio - fuori al primo turno Alessia Sturari e Alessandro Nocerino : Due azzurri ad un passo dal podio nella prima giornata di gare dei Mondiali Junior 2018 di Taekwondo, in programma ad Hammamet fino a venerdì 13 aprile. L’avventura di Cosimo Dell’Aquila e di Sofia Zampetti si è fermata ai quarti di finale, quando ormai sarebbe bastata soltanto un’altra vittoria per garantirsi la chance di salire almeno sul terzo gradino del podio e conquistare una prestigiosa medaglia iridata. Sofia Zampetti, ...

Delrio : no a un governo Pd-M5s - anche con Passo indietro Di Maio : Roma, 9 apr. , askanews, Un governo Pd-M5s non immaginabile, nemmeno se Luigi Di Maio dovesse fare un passo indietro e accettare un altro premier. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano ...

I 30 anni del Gruppo Aido di CollePasso : Quando ognuno di noi capirà che la donazione degli organi può salvare la vita di tante altre persone e in futuro aiutare anche un nostro caro, allora il nostro sarà un mondo più facile e felice. ...

Casaleggio tifa Lega. Il nodo del Passo indietro : dal nostro inviato IVREA Al governo bisogna andare perché non ricapita più, qui le elezioni non le vuole nessuno, ma l'immagine di questa mescolanza grillina chez Casaleggio ad Ivrea, piena di big, ...

Valentino Rossi - GP Argentina 2018 : “Importante stare nei dieci - sono contento del Passo gara” : Valentino Rossi ha ottenuto dei riscontri positivi nelle prove libere del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è riuscito a rimanere in scia ai migliori sul circuito di Termas de Rio Hondo dove negli ultimi tre anni è riuscito sempre a fare la differenza. Al termine della doppia sessione il centauro di Tavullia ha analizzato la situazione come riporta la Gazzetta dello Sport: “Era importante stare nei dieci, ...

A sPasso per le vie della città : al via il gruppo di cammino di New Life : TRENTO. Una passeggiata salutare fra le vie della città, per il benessere fisico e mentale, ma anche per stare in compagnia e guardare le vie di Trento da una diversa prospettiva e... con le scarpe da ...

Sacchetti bio - la denuncia dell’Unione consumatori : “Nessun Passo avanti” : “Il parere del Consiglio di Stato di ieri sui Sacchetti bio per l’acquisto di frutta e verdura nei supermercati non rappresenta alcun passo avanti per i consumatori, visto che si limita a ribadire quanto era gia’ previsto dalla circolare del Mise del 7/12/2017”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale consumatori. Secondo l’associazione, il Consiglio di Stato si e’ limitato a dire ...

Dal Cern Passo avanti nella comprensione dell'antimateria : Il rivelatore ATLAS del Large Hadron Collider di Ginevra. Fotografia per gentile concessione di Claudia Marcelloni, Cern Vedi anche Nell'antimateria il segreto dell'energia oscura? Una nuova ipotesi ...

Brasile - l’ex presidente Lula a un Passo dal carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...