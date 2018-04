PARMA-CITTADELLA 0-0 | HIGHLIGHTS | TABELLINO E CRONACA

Calcio : PARMA -Cittadella 0-0 : ANSA, - PARMA, 13 APR - Rallenta la corsa del Parma verso il 2/o posto. Dopo avere battuto Palermo e Frosinone, gli emiliani non riescono a superare al Tardini il Cittadella. Solo uno 0-0, tutto ...

Il Foggia ne fa tre all'Ascoli - frenata del PARMA con il Cittadella : Magari il Parma salirà subito in serie A, o almeno ai playoff, però non c'è paragone con la spettacolarità del Foggia . Che magari neanche rientrerà fra le prime 8. E' la differenza fra il pragmatismo ...

PARMA -Cittadella 0-0 in diretta - risultato LIVE : Parma-Cittadella 0-0 LIVE : Parma , 4-3-3, : Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Munari, Vacca, Barillà; Insigne, Calaiò, Di Gaudio. All. D'Aversa. Cittadella , 4-3-1-2, : Paleari; ...

Serie B - Foggia-Ascoli 3-0 - a seguire PARMA-Cittadella : Due gli anticipi del 35° turno del campionato di Serie B. Nel pomeriggio il Foggia ha battuto allo Zaccheria 3-0 l'Ascoli coi gol di Deli, Mazzeo e Loiacono: tre punti d'oro in ottica play off per gli ...