Panchina Sampdoria | Giampaolo dà importanti indicazioni

Sampdoria - Zapata in Panchina? Giampaolo spiega il motivo : La Sampdoria ha vinto nella gara casalinga contro l’Udinese per 2-1, in particolar gol clamoroso da parte dell’attaccante Duvan Zupata, inizialmente in panchina per scelta da parte di Giampaolo. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport: “la vittoria è meritata, la squadra ha giocato con personalità. Non era una vittoria scontata, contro una squadra di valore e molto fisica. Hanno creato densità, ma non abbiamo perso il filo. ...