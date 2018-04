Palermo | detenzione di droga | arrestati due giovani

meteoweb.eu

: Palermo: La Polizia di Stato ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, un pregiudicato dello Zen ed… - GiornaleLORA : Palermo: La Polizia di Stato ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, un pregiudicato dello Zen ed… - corrmezzogiorno : #Palermo Dell’Utri, i giudici: «Detenzione in ospedale non lede i diritti umani» - corrmezzogiorno : #Palermo Dell’Utri, i giudici: detenzione in ospedale non lede diritti umani -

(Di sabato 14 aprile 2018), 14 apr. (AdnKronos) – Due ragazzi sono statidai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù () con l’accusa didiai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto, condotta da Zappalà, sono stati trovati in possesso di otto panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 800 grammi e di un involucro di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 1,5 grammi.La sostanza è stata sottoposta a sequestro ed inviata al laboratorio analisi scientifiche del Comando Provinciale diper gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Glisono stati associati presso la casa circondariale ‘Antonino Burrafato” di Termini Imerese in attesa del rito direttissimo, a ...