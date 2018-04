calcioweb.eu

: Calci e pugni alla compagna incinta: lei perde il bambino - Corriere : Calci e pugni alla compagna incinta: lei perde il bambino - ilSitodiSicilia : Palermo, corriere droga tradito da parcheggio maldestro: arrestato 28enne | il Sito di Sicilia - MondoPalermo : Palermo, corriere della droga parcheggia in un posto disabili: scoperto e arrestato -

(Di sabato 14 aprile 2018), 14 apr. (AdnKronos) – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria dihannouna persona, di nazionalità albanese, trovata in possesso di 4,7 kilogrammi di cocaina, occultata all’interno di una macchina. Altri due connazionali sono stati denunciati a piede libero. E’ stato ildi una vettura in un posto riservato ai disabili, in via Evangelista Di Blasi, a destare l’attenzione di una pattuglia che transitava in zona nell’ambito del controllo economico del territorio svolto in città. Gli accertamenti sul veicolo, una Seat Altea, hanno fatto emergere come questo fosse intestato ad un pregiudicato napoletano residente in Lombardia. “All’interno si trovava una persona la quale manifestava l’atteggiamento tipico di una persona in impaziente attesa del verificarsi di un evento”, ...