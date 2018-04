: Palermo, cade dal 6° piano e muore - NotizieIN : Palermo, cade dal 6° piano e muore - rep_palermo : Montelepre, cade potando il pergolato e muore - geniodipalermo : Montelepre, cade potando il pergolato e muore -

La polizia diindaga sulla morte di un giovane di 27 anni precipitato dal sestodi uno stabile, nei pressi del centro del capoluogo. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato nel pomeriggio all'interno di un condominio vicino allo stadio. Si propende per l'incidente o il suicidio. Sul posto diverse Volanti e gli uomini della Scientifica per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.(Di sabato 14 aprile 2018)