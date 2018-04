Ospiti e anticipazioni sul serale di Amici di Maria De Filippi del 14 aprile | canzoni e

optimaitalia

(Di sabato 14 aprile 2018) Le primee glideldidiDedel 14sono già disponibili in rete. Nel corso della settimana, la produzione del talent show ha comunicato ai 13 concorrenti in gara le prove da preparare in vista del secondo appuntamentodidiDedel 14.Inizialmente selezionati in 14, 7 per il team bianco e 7 per il team blu, i concorrenti di17 sono rimasti in 13 dopo l'addio di un ballerino nel corso del primodella scorsa settimana.COSA VEDREMO QUESTA SERA -del secondodidiDedel 14.Gliattesi in studio sono 3, 2 cantanti e Francesco Totti che racconterà l'impresa della Roma in Champions League. Gianni Morandi aprirà la puntata esibendosi nella prima fase per una doppia prova corale che coinvolgerà la squadra bianca e la ...