Ordigno esplode nel Vesuviano | danneggiata un' autovettura

FANO - BOMBA FATTA ESPLODERE IN MARE/ Video - Ordigno Seconda Guerra Mondiale brillato a 2 miglia dalla costa : BOMBA a FANO, l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale FATTA ESPLODERE nel MARE Adriatico: operazioni di brillamento ok a 2 miglia dalla costa e 10metri in profondità(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Emergenza a Fano - trovata bomba innescata : 23.000 evacuati - arriva l’esercito. L’Ordigno sarà fatto esplodere in mare : E’ in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione e’ stata adottata poco fa dalla prefettura di Pesaro ...