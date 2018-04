Operato al ginocchio | muore dopo 20 giorni mentre fa riabilitazione | aperta un’inchiesta

Muore mentre fa riabilitazione : si era Operato 20 giorni fa al ginocchio : È morto a 44 anni , nella sua casa di via Btg. Monte Berico, Antonio Cabrellon ,mentre faceva esercizi fisici per la riabilitazione del suo ginocchio operato una ventina di giorni prima nell'ospedale ...

Serie C Reggina - Castiglia Operato al ginocchio. Stagione finita : REGGIO CALABRIA - Il centrocampista della Reggina Ivan Castiglia nella mattinata di oggi è stato sottopostoad intervento chirurgico presso la Casa di Cura 'Caminiti' di Villa San Giovanni dal ...

Milan - Conti Operato/ "Sono carico - a settembre in campo" - nuovo intervento al ginocchio per l'ex Atalanta : Milan, Conti operato: il terzino ex Atalanta tornerà in campo nella prossima stagione dopo il nuovo intervento al ginocchio, ma non si perde d'animo e Continua a lottare.

Rugby - Zebre : Maxime Mbandà Operato al ginocchio - stagione praticamente finita per lui : Il flanker delle Zebre e della nazionale italiana di Rugby Maxime Mbandà è stato operato lunedì al ginocchio infortunato durante l’incontro valido per il Sei Nazioni in Galles: ne ha dato notizia soltanto oggi il sito federale, che sottolinea come i tempi di recupero siano lunghi ma ancora in via di definizione. L’atleta ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore, oltre alla riparazione della rottura del legamento ...

Rugby : Mbandà Operato a ginocchio destro : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Il terza linea dell'ItalRugby e delle Zebre Maxime Mbandà si è sottoposto lunedì scorso alla Clinica Villa Stuart di Roma a intervento chirurgico in seguito alla rottura del ...

Milan - Andrea Conti si ferma - infortunio al ginocchio già Operato : Roma, 27 mar. , askanews, Brutte notizie in casa Milan. Andrea Conti, appena rientrato dopo oltre sei mesi di stop, si è nuovamente fermato procurandosi un infortunio allo stesso ginocchio operato a ...

Milan - infortunio Andrea Conti/ Si teme un problema al ginocchio già Operato : i precedenti Karsdorp e Ghoulam : Milan, infortunio Andrea Conti: il terzino ha interroto la seduta d'allenamento di oggi ed è stato subito accompagnato in infermeria. Grande apprensione in casa rossonera.