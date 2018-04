Onu | gli Usa sull’attacco in Siria | «Pronti a colpire ancora»

Raid Siria - in corso il Consiglio di sicurezza |L'ambasciatore russo : "Minata l'autorità dell'Onu | Gli Usa : se Assad usa ancora armi chimiche agiamo : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | In corso il Consiglio di Sicurezza Onu : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Mosca accusa : USA - Francia e Gb hanno violato regole Consiglio Sicurezza Onu - : "Abbiamo visto come il diritto internazionale, ogni tipo di rispetto per le istituzioni internazionali come l'ONU ed il Consiglio di Sicurezza, vengano completamente trascurati sotto i nostri occhi. ...

Gli ingressi mOnumentali del Taj Mahal sono stati danneggiati dal forte vento : I forti venti di mercoledì hanno danneggiato due strutture del complesso del Taj Mahal, il famoso mausoleo costruito nel XVII ad Agra, in India: la sommità di una colonna dell’ingresso reale, e un’altra dell’ingresso meridionale, sono state abbattute dai venti The post Gli ingressi monumentali del Taj Mahal sono stati danneggiati dal forte vento appeared first on Il Post.

Addetto sbaglia : ai dipendenti arriva per errore un bOnus da 52 milioni a testa : Il clamoroso errore per alcuni minuti ha trasformato migliaia di dipendenti di Samsung Securities in multimilionari. L'errore coretto prontamente ma questo non ha impedito ad alcuni di loro di approfittarne.Continua a leggere

Siria - la Russia : “Se gli Usa attaccheranno rispondere”. Bocciate due risoluzioni dal Consiglio di sicurezza dell’Onu : Non cala la tensione sulla Siria. Mosca risponde alla mossa di Washington, che ha fatto spostare un cacciatorpediniere, con le parole dell’ambasciatore in Libano, Alexander Zasypkin, riportate da Russia Today. L’esercito russo si riserva il diritto di “abbattere i missili” e “distruggere le fonti di lancio” in caso di aggressione degli Stati Uniti. Intanto l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha diramato ...

Siria - la Russia : “Se gli usa attaccheranno rispondere”. Bocciate due risoluzioni dal Consiglio di sicurezza dell’Onu : Non cala la tensione sulla Siria. Mosca risponde alla mossa di Washington, che ha fatto spostare un cacciatorpediniere, con le parole dell’ambasciatore in Libano, Alexander Zasypkin, riportate da Russia Today. L’esercito russo si riserva il diritto di “abbattere i missili” e “distruggere le fonti di lancio” in caso di aggressione degli Stati Uniti. Intanto l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha diramato ...

Serie A - gli squalificati : per BOnucci anche una multa : ROMA - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le gare della 31ª giornata di campionato. Fermati, tutti per un turno, i seguenti ...

Leonardo BOnucci - gli insulti contro l'arbitro Pairetto dopo il giallo : 'Non vedeva l'ora 'sto figlio...' : E dal giudice sportivo potrebbero arrivare altre brutte notizie per il difensore del Milan, visto che le telecamere, come riporta il Corriere dello sport, hanno intercettato il suo labiale poco dopo ...

SIRIA - CACCIATORPEDINIERE USA CONTRO ASSAD/ Trump vs Russia dopo attacco chimico Duma : riunito Consiglio Onu : Trump prepara la guerra in SIRIA: Usa, "Mosca coinvolta in attacco chimico Duma e atrocità di ASSAD". La replica di Putin, "inaccettabile la bozza Onu-Usa su armi chimiche". Gli scenari(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Siria - al Consiglio di Sicurezza Onu scontro frontale tra la Russia e l’Occidente : Siria, al Consiglio di Sicurezza Onu scontro frontale tra la Russia e l’Occidente Per Mosca il presunto attacco chimico a Duma è una “fake news”, una provocazione dei ribelli per addossare la colpa a Damasco e ai suoi alleati russi e iraniani. Usa: risponderemo anche senza appoggio Onu Continua a leggere

Addio al #colesterolo alto con una sola puntura per tutta la vita grazie agli oligOnucleotidi antisenso : Chiunque soffra di una patologia vorrebbe che esistesse un farmaco da prendere una volta per tutte per poter poi guarire definitivamente,. Potrebbe accadere per chi soffre di colesterolo alto grazie ad una nuova terapia genica in fase di test. Si chiama ViOCol e si basa su una singola iniezione che varrà poi per tutta la vita. Sviluppata al Centro di ingegneria genetica (Ceinge) dell’Università Federico II di Napoli dal gruppo coordinato ...

Milan - BOnucci ammonito all'arbitro : 'Non vedeva l'ora 'sto figlio di...' : ROMA - Bonucci non giocherà contro il Napoli . Per questo motivo, il difensore si è scagliato contro Pairetto dopo il cartellino giallo ricevuto durante la partita contro il Sassuolo. Le telecamere ...