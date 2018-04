Omofobia | dirigente scolastico nega incontro con studenti | ' Tema inadeguato'

Blastingnews

(Di sabato 14 aprile 2018), scottante o semplicemente scomodo? Comunque reale e con pochi confini. L'#, sebbene qualcuno si ostini a considerarla come inesistente o poco rilevante, è un problema della societa' moderna ed attraversa diversi campi. Come tutte le altre questioni che rappresentano una piaga sociale va discussa, dibattuta e combattuta. Le generazioni più giovani vanno educate al contrasto di un becero limite mentale, perché tale è l': una schermatura a 360 gradi nei confronti di chi, semplicemente, ha abitudini sessuali diverse da ciò che millenni di oscurantismo ci hanno imposto come normalita'. Accade però che undi un istituto superiore ritenga che un tale argomento possa essere poco consono a giovani menti come quelle dei suoi. Non si spiega altrimenti quanto accaduto a Valderice, in provincia di Trapani. L'appuntamento ...