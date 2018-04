Omicidio Noemi Durini | Lucio accusa il padre NEWS

ilnotiziangolo

: Nuova versione del fidanzato - - leccenews24 : Nuova versione del fidanzato - - salentoimpianti : Omicidio Noemi: nuova versione dei fatti di Lucio | Gossip del Tubo - salentoimpianti : Omicidio Noemi: nuova versione dei fatti di Lucio -

(Di sabato 14 aprile 2018)– Ancora novità per il caso della ragazza uccisa a Specchia. Il fidanzatoMarzo,to dell’ha deciso di dare una nuova versione dei fatti. Non si tratta più di Fausto Nicolì, il 50enne che ha indicato in precedenza come responsabile del delitto: questa volta il 18enne si scaglia contro ile fa importanti rivelazioni su quella fatidica notte., le ultime notizie sul caso: rivelata la versione diMarzo Lo scorso 30 marzoMarzo ha incontrato gli inquirenti come da sua richiesta precedente. Il giovane si trova a Quartuccio, nel penitenziario sardo. In quel momento erano presenti anche il difensore Luigi Rella e il pm Anna Carbonara, che hanno ascoltato la versione del 18enne. Anche se le autorità hanno chiuso con il lucchetto le sue parole,Marzo ha deciso di aprire i ...