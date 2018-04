Oltre ogni aspettativa lo spettacolo di beneficenza per AVSI | Associazione Volontari per

La corrida - Carlo Conti a Blogo : Risultato clamoroso Oltre ogni aspettativa : Il Risultato è certamente molto buono, una media di quasi 6 milioni di telespettatori, con oltre 27% di share hanno seguito ieri sera la prima emissione della rinata corrida in Rai condotta da Carlo Conti. TvBlog ha chiesto un commento a caldo del conduttore toscano dopo questo straordinario Risultato.I toni, ovviamente e giustamente sono entusiastici per un Risultato che mette a buon diritto la corrida fra i titoli blockbuster nel ...

L'ALCOL ACCORCIA LA VITA?/ Ogni bicchiere Oltre il consentito fa vivere 30 minuti in meno : Bere troppo vino ACCORCIA la vita e uno studio pubblicato dalla rivista Lancet lancia l'allarme: chi beve 18 bicchieri di "rosso" alla settimana vivrebbe infatti in media 4-5 anni in meno...(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:15:00 GMT)

I tumori alla prostata - rene - vescica e testicolo “causano ogni anno Oltre 16mila decessi” : “Vanno presi provvedimenti” : Nel nostro Paese ogni anno a 38.000 italiani, con più di 70 anni, viene diagnosticato un tumore urologico. Il più frequente è quello alla prostata che tuttavia ha un minor impatto clinico di altri tumori perché in una percentuale non trascurabile dei casi risulta in forma latente asintomatica, soprattutto negli over 80. Il carcinoma del rene e, in maggior misura, quello della vescica invece hanno una notevole espressione clinica. Questi tumori ...

Alimenti - lo studio : consumiamo Oltre 100 residui di plastica a ogni pasto : Sale, olio e un pizzico di plastica. Potremmo infatti arrivare a consumarne 100 minuscole particelle a ogni pasto, secondo un nuovo studio pubblicato su ‘Environmental Pollution’. Si tratta delle cosiddette microplastiche: in un anno finiscono nel nostro piatto circa 70.000 fibre “potenzialmente pericolose”, avvertono gli esperti della Heriot-Watt University (Scozia). Ma ecco la parte più sorprendente della ricerca: ...

Incontro del Cip al Telesio : si parla di Sport Oltre ogni limite - disagio e disabilità : Ci saranno dei pony a disposizione dei diversi ragazzi per farli avvicinare allo Sport equestre e al mondo dei cavalli, in modo da fargli prendere confidenza e imparare a conoscere i comportamenti e ...

Allarme ONU : situazione in Siria Oltre ogni immaginazione : Il coordinatore nel paese dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, Panos Moumtzis, è intervenuto sugli attacchi dell’esercito di Assad a Ghouta Est, alla periferia di Damasco

Ferrari 488 Pista : Oltre ogni aspettativa : Il nuovo sistema utilizza per la prima volta al mondo un canale di controllo gestito da software Ferrari basato sulla pressione inviata alle pinze freno. Infine uno sguardo all'estetica, che in una ...

Azione Oltre ogni limite nel nuovo trailer di Onrush : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay per Onrush, il gioco di corsa arcade ricco d'Azione che uscirà per PlayStation 4 e Xbox One il 5 giugno 2018. Il nuovo trailer mostra un approccio audace e vibrante del gioco di corse con un'impennata di adrenalina, salti pazzeschi e catture incredibili.Progettato per tenere i giocatori sempre in Azione, Onrush è una celebrAzione della velocità sensazionale, del ...

"Oltre 2mila bambini si ammalano ogni anno di tumore. Per diventare grandi - hanno bisogno del tuo aiuto" : In Italia, sono oltre 2mila i bambini e gli adolescenti che ogni anno si ammalano di tumore. Per aiutarli a diventare grandi, Fondazione Umberto Veronesi ha dato il via a una campagna, per raccogliere fondi da destinare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini di età compresa ...

«Tempo di riscatto e insubordinazione». Oltre 30.000 a Macerata contro ogni fascismo - sessismo e razzismo. : ... perché siamo convinti che solo il legame sociale fra gli ultimi, fra chi subisce questo sistema economico, può rappresentare la forza per cambiare al mondo. Perché solo i movimenti sociali reali ...

Internet - UNICEF : ogni giorno Oltre 175mila bambini online per la prima volta : ogni giorno oltre 175.000 bambini si collegano a Internet per la prima volta (un bambino ogni mezzo secondo); nel mondo 1 utente su 3 è un bambino: i giovani rappresentano il gruppo di età più connesso. Nel mondo, il 71% di loro è online, comparato al 48% della popolazione totale. Sono i dati diffusi dall’UNICEF oggi, in occasione del ‘Safer Internet day‘, insieme a una guida per i genitori ”Come parlare ai bambini di ...

Tesoro : ogni statale ci costa Oltre 2mila euro a testa : 5 febbraio 2018 - Gli statali ci costano oltre 2mila euro a testa . Secondo l'ultimo rapporto diffuso dal ministero dell'Economia, per ogni dipendente statale paghiamo esattamente 2.197 euro a testa. Nel dettaglio: la scuola ci costa 654 euro a testa l'anno, la sanità 515 euro, le Regioni quasi 265. CHI costa DI PIU' La ...

Macerata - Grasso : “Se fomenti il razzismo - uno che spara lo trovi. Solidarietà Forza nuova? Oltre ogni limite” : “Se fomenti fascismo e razzismo, uno che spara rischi di trovarlo. Noi siamo contro gli irresponsabili, la Solidarietà di Forza Nuova è Oltre ogni limite”. Così Pietro Grasso alla presentazione dei candidati del Lazio di Liberi e Uguali ha commentato il raid di Macerata, dove il ventottenne Luca Traini ha ferito a colpi di pistola sei stranieri nella città marchigiana. “È il momento di difendere quelli ai quali si spara in ...