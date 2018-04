Ok di Trump - partiti i raid su Damasco | Pioggia di missili da Usa - Gb e Francia : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia. Usati missili cruise ma anche jet militari. Parlano anche May e Macron

Usa - Trump : “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” : Usa, Trump: “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” Nel discorso sullo stato dell’Unione il presidente ha rivendicato i risultati raggiunti e ha usato toni più concilianti nei confronti degli avversari politici Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - Trump : "Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano" : Nel discorso sullo stato dell'Unione il presidente ha rivendicato i risultati raggiunti e ha usato toni più concilianti nei confronti degli avversari politici

Trump : “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” : Trump: “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” Di fronte al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione il Presidente ha usato per la prima volta toni amichevoli con i democratici “per proteggere i nostri cittadini, di qualsiasi estrazione, colore e credo”. E poi ha rivendicato i successi del […] L'articolo Trump: “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il ...

Usa - Trump : 'Tendo la mano a entrambi i partiti - è il nuovo momento americano' : Quella chiesta dal presidente Usa è soprattutto una cooperazione sull'immigrazione : "Anche le comunità in difficoltà, specialmente quelle di immigranti, saranno aiutate da politiche che si ...

Usa - Trump : “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” : Usa, Trump: “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” Nel discorso sullo stato dell’Unione il presidente ha rivendicato i risultati raggiunti e ha usato toni più concilianti nei confronti degli avversari politici Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti. Viviamo il sogno americano” sembra essere il primo su NewsGo.