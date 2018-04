Nuovo presidente per Burberry | è Gerry Murphy | in carica il 12 luglio

Alberto Lapini è il Nuovo presidente degli Uro-Oncologi SIUrO : Alberto Lapini è il nuovo Presidente Nazionale della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO). L’elezione è avvenuta ieri durante il XXVIII Congresso Nazionale della Società Scientifica che si chiude oggi a Milano e che vede la partecipazione di oltre 600 specialisti da tutto il nostro Paese. Classe 1957, nato a Firenze il dott. Lapini è Responsabile e Coordinatore della Prostate Cancer Unit dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ...

UniCredit - tutto come da copione : Saccomanni Nuovo presidente : Il nuovo Consiglio di Amministrazione di UniCredit , nominato ieri 12 aprile dall'assemblea degli azionisti, ha scelto Fabrizio Saccomanni come presidente e ha confermato il consigliere Jean Pierre ...

Cosa pensa il Nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride : Il leghista Attilio Fontana ha detto che è divisivo, a differenza del Family Day, visto che «tutti riconoscono il valore della famiglia» The post Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride appeared first on Il Post.

Fico sempre più fico : ecco il Nuovo look del Presidente della Camera : Giacca, cravatta e look da curare con attenzione, anzi nei minimi particolari. Si fa sempre più... fico, il pentastellato Roberto fico. Cambiano le responsabilità e anche il modo di presentarsi in ...

UniCredit - assemblea nomina Nuovo CdA. Saccomanni designato presidente : Teleborsa, - E' stata una giornata lunga per i soci di UniCredit riuniti in assemblea per circa sette ore. Dall'adunanza degli azionisti del gruppo bancario è arrivata la nomina del nuovo Consiglio d'...

Chi è Mario Nava - Nuovo presidente della Consob : Entra in carica il n. 1 dell'authority che vigila sui mercati finanziari. Bocconiano ed europeista, vuole intensificare le attività di prevenzione degli scandali finanziari

Piemonte - Nino Boeti Nuovo presidente Aula Consiglio Regionale : Al vertice di Palazzo Lascaris. Il Consiglio Regionale, con 46 voti ha eletto Nino Boeti presidente dell'Aula del Consiglio Regionale. Boeti, 65 anni, già vicepresidente da inizio legislatura e ...

Vivendi : Thiery Nuovo presidente Cds Canal+ - sostituisce Bolloré : Parigi, 10 apr. (AdnKronos) – Il patron di Vivendi, Vincent Bolloré fa un passo indietro e lascia la presidenza del Consiglio di sorveglianza della pay tv Canal+ che occupava dal settembre del 2015. Sarà sostituito da Jean-Christophe Thiery. Lo rende noto Canal+, la pay tv di Vivendi in un comunicato. Il Consiglio di sorveglianza del gruppo Canal+, che si è riunito oggi, ha nominato inoltre all’unanimità Maxime Saada, presidente del ...

Crosia - Francesco Russo è il Nuovo presidente del consiglio : ... innanzitutto, la modifica del regolamento consiliare , per poi procedere all'attivazione delle Commissioni consiliari e alla trasmissione in streaming delle sedute assembleari . Trentatreenne, ...

'Beppe Grillo Nuovo presidente Rai' - Freccero - : Roma, 4 apr. , askanews, Chi vedrebbe nuovo presidente Rai, tra quelli vicino alle due forze politiche che hanno vinto le elezioni? 'Ve lo dico subito: Beppe Grillo'. Ma non accetterà mai. 'Perché no ...

Rai - Freccero; vedo bene Beppe Grillo come Nuovo presidente : Roma, 4 apr. , askanews, - Chi vedrebbe nuovo presidente Rai, tra quelli vicino alle due forze politiche che hanno vinto le elezioni? "Ve lo dico subito: Beppe Grillo". Ma non accetterà mai. "Perché ...