Nuoto | Campionati Italiani 2018 | Arianna Castiglioni vola nei 50 rana! Martina Carraro

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Fabio Scozzoli devastante! Record italiano nei 50 rana e titolo tricolore : Che Fabio Scozzoli! Il campione di Lugo, dopo aver estasiato nei 100 rana (59″33, quarto tempo al mondo nel 2018), si ripete nei 50 rana ottenendo il nuovo primato italiano di 26″73, aprendo letteralmente le acque romagnole dello Stadio del Nuoto di Riccione, nella gara valida per gli Assoluti 2018. Migliorato di quasi due decimi il 26.91 che aveva siglato lui stesso lo scorso anno ai Mondiali. Un incedere impressionante, nei secondi ...

LIVE Nuoto - Campionati Italia 2018 in DIRETTA : sabato 14 aprile. Scozzoli e Castiglioni : 50 rana di qualità in batteria. Quadarella ok anche nei 400 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare degli Assoluti di Riccione 2018. Gregorio Paltrinieri tornerà in scena dopo la vittoria degli 800 stile libero, esibendosi nella sua gara, quei 1500 stile libero che così tanto gli hanno regalato in questi anni. Greg vorrà continuare a testarsi e verificare la sua bracciata. Pronto a replicare quanto già visto Fabio Scozzoli: eccezionale nei 100 rana, nei 50 punta al ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 14 agosto. Scozzoli - Panziera e Castiglioni in grande spolvero : Ultima giornata di batterie nella vasca di Riccione per i Campionati Italiani di Nuoto. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella mattinata romagnola. 50 rana donne Arianna Castiglioni e Martina Carraro sono le protagoniste annunciate di questa specialità. Per la lombarda e la genovese i migliori due tempi delle heat con la classe ’97 unica ad abbattere il muro dei 31″, toccando la piastra in 30″67. Il record italiano ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Paltrinieri - Scozzoli - Panziera vogliono prendersi la scena nell’ultima giornata : Ultima giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Un day-5 in cui le attese non mancano e gli atleti di nome vogliono mettere il proprio marchio con ancor più evidenza. GREGORIO Paltrinieri – Partiamo da super Greg. Il tempo degli 800 stile libero è piaciuto assai agli addetti ai lavori ma la sua distanza sono i 1500 e Paltrinieri vuole testarsi ancora una volta per verificare la propria nuotata e la propria ...

Nuoto - Campionati italiani 2018 IL PAGELLONE E' il 'Pellegrini day' tra laureati e laureandi : Nel giorno degli 'studiosi' la vittoria della 'dottoressa' in Economia e Commercio si inserisce perfettamente. ILARIA BIANCHI 7.5 : Migliora di un secondo il personale in una gara che è tuttora un ...

Nuoto - Campionati italiani 2018 – IL PAGELLONE E’ il “Pellegrini day” tra laureati e laureandi : FEDERICA PELLEGRINI 8: Lima mezzo secondo al personale nei 100 dorso e già questo basterebbe a dimenticare i brutti pensieri del giorno prima ma il finale è quasi strappalacrime. Ritrova dopo sette mesi i 200 stile libero in una apparentemente insignificante terza frazione della staffetta ma i suoi occhi sono gli stessi di chi incontra un ex di cui, in parte, è ancora innamorato. Chissà…. MATTEO RIVOLTA 7: Vince la sua gara e tanto di ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della quarta giornata. Rivolta : 'L'obiettivo era Glasgow'; Panziera : 'Volevo vincere ma ' : 1'5693 per l'atleta della Florentia Nuoto che, grazie ad una prova coraggiosa fin dal primo 50 metri, è andato in fuga chiudendo con il settimo tempo al mondo in questo 2018. Tutte le emozioni del ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della quarta giornata. Rivolta : “L’obiettivo era Glasgow”; Panziera : “Volevo vincere ma…” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-4. MATTEO Rivolta Soddisfatto del titolo tricolore un po’ meno del tempo di 51″89. Tuttavia, il lombardo ha sottolineato come la preparazione sia finalizzata all’evento clou di agosto, ovvero gli Europei. E ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Federica Pellegrini si riscatta nei 100 dorso e annuncia cambiamenti…Tris di farfalliste a Glasgow : Penultima giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-4 hanno regalato prestazioni degne di nota. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. 100 farfalla uomini L’atteso confronto dei 100 delfino se lo aggiudica Matteo Rivolta (51″89). Il lombardo grazie ad un’ottima seconda vasca da 27″58 ha preceduto di appena un centesimo Piero Codia (51″90) in una lotta palpitante. ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : venerdì 13 aprile. Pellegrini vince i 100 dorso ed annuncia un futuro in tv? Tris di farfalliste a Glasgow : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

