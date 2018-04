Nuoto | Assoluti Riccione | nuovo record italiano per Scozzoli nei 50 rana

Nuoto - la carica dei Millennials : le batterie degli Assoluti lanciano una ragazza di 13 anni : La carica dei Millennials continua: agli Assoluti di Nuoto a Riccione, nell'ultima giornata, le batterie della mattina lanciano una ragazzina classe 2005. E' Benedetta Pilato, pugliese, che si ...

Nuoto - Alessandro Miressi show agli Assoluti : battuto Luca Dotto con un super 48.36 sui 100 sl! : Alessandro Miressi vola letteralmente sull’acqua ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto e sfodera uno strepitoso 48.36 sui 100 metri stile libero battendo il grande favorito Luca Dotto (48.56)! Prova sbalorditiva per il 19enne che ha nuotato un clamoroso 24.78 nella vasca di ritorno e ha così superato il grande veterano, anch’egli incredulo per la prestazione dell’avversario e prontamente complimentatosi con lui. Terza piazza ...

Nuoto - Federica Pellegrini vince i 100 sl agli Assoluti : “Non mi spiego un tempo così alto”. La Divina non incanta : Federica Pellegrini ha vinto i 100 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione. La Divina ha duellato a lungo con l’ottima Erika Ferraioli regolandola con grande esperienza nel finale: successo in 54:42, appena sei centesimi meglio rispetto a quanto nuotato questa mattina. La 29enne è passata in 26.37 e poi è tornata in 28.05, livello non straordinario e riscontro cronometro alto ma siamo soltanto ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri convince agli Assoluti : ottimo 7 : 45 sugli 800 - miglior tempo mondiale dell’anno : Gregorio Paltrinieri si è reso protagonista di una prestazione di assoluto rilievo sugli 800 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di Nuoto. Il carpigiano ha dominato su una distanza a lui particolarmente congeniale (bronzo iridato in carica) toccando con un rimarchevole 7:45.53: si tratta del miglior tempo mondiale dell’anno, a meno di cinque secondi dal suo personale. Siamo soltanto all’inizio dell’anno ma ...

Assoluti Nuoto - Pellegrini sotto i 55' nelle batterie dei 100 stile libero : Federica Pellegrini è l'unica che va sotto i 55 secondi nelle batterie dei 100 stile libero a Riccione, sessione mattutina degli Assoluti di nuoto, terza giornata: è dunque in pole position per la ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : 11 aprile - risultati seconda giornata agli Assoluti di Riccione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura Riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen ...

Nuoto - Campionati assoluti 2018 : IL PAGELLONE – Largo ai giovani : Cusinato - Burdisso - Vergani - tricolori con vista su Tokyo : SIMONE SABBIONI 6.5: Si fa trovare presente sui 50 dorso ma poi confessa di aver preparato in particolare i 100. Così si spiega il riscontro cronometrico non esaltante per il pupillo di Matteo Giunta che porta a casa la qualificazione per Glasgow e tanta fiducia, senza dimenticare dove era un anno fa. THOMAS CECCON 7: Doppia qualificazione agli Europei juniores e un assaggio di quello che potrà essere nei prossimi giorni. Centra il secondo tempo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : risentimento muscolare per Gabriele Detti! Assoluti già finiti : Neanche il tempo di metabolizzare il bel tempo del mattino che arriva una doccia gelida per Gabriele Detti e gli appassionati di Nuoto. Nel corso della prima giornata degli Assoluti 2018, a Riccione, il toscano aveva fatto vedere di esserci come nuotata, realizzando un crono più che discreto di 3’47″07 e svettando nella graduatoria delle batterie dei 400 stile libero. Tuttavia, i problemi alla spalla, che lo hanno condizionato sul ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : la “new generation” all’assalto della Nazionale maggiore. Tutti i giovani da seguire agli Assoluti : Ci siamo. La “new generation” del Nuoto azzurro, il manipolo di atleti giovani e giovanissimi destinati a vestire l’azzurro e a regalare soddisfazioni da Tokyo 2020 in poi, entra in scena a partire dagli Assoluti di domani a Riccione e cercherà di dare filo da torcere ai più esperti, sfruttando (come in parte ha già fatto a Copenhagen) il trampolino di lancio di un Europeo come quello di Glasgow che lascia spazio anche alla presenza di atleti ...

Nuoto - Assoluti Riccione 2018 : Federica Pellegrini - Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri sempre loro le star : Domani si comincia! Dal 10 al 14 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro di sfide importanti per il movimento natatorio italiano. C’è un pass continentale da conquistare, guardando a ciò che avverrà a Glasgow (3-9 agosto). Pertanto, la rassegna nazionale sarà da osservare con attenzione e le stelle saranno sempre le solite: Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Un anno particolare, questo 2018, per la ...

