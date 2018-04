Notizie Flash | 2 a edizione – L’economia

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) (AdnKronos) – Roma. Raggiunta l’ipotesi d’accordo per il contratto integrativo tra la Direzione aziendale della Manfrotto di Cassola a Vicenza e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, un’intesa che pone “al centro la partecipazione”, come segnala la Fim Cisl riferendo che l’accordo, raggiunto nella serata di ieri, è a valere per il periodo dall’1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 e comprende tutti i lavoratori delle società del gruppo Manfrotto + CO. e Vitecgroup Italia con le unità di Cassola (Vicenza) e di Feltre (Belluno). Tra le novità c’è il tema della conciliazione vita-lavoro oggetto di diversi interventi tra cui le modalità di utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti, le flessibilità di orario e il part-time. In tale ambito inoltre viene introdotto il lavoro agile (Smart Working) che potrà svolgersi per due ...