Nemmeno i missili di Trump smuovono i partiti sul governo | tutti aspettano Mattarella e

(Di sabato 14 aprile 2018)disu Damasco riescono a smuovere le forze politiche italiane sulla formazione di undopo il voto del 4 marzo. Eppure di urgenza ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergioieri, al termine del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Niente. A parole, l'urgenza viene raccolta, ne parlano sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, ma nei fatti non ci sono passi in avanti. In altri tempi, di fronte ad un'escalation militare come quella partita stanotte da Washington, si sarebbe già parlato didi unità nazionale. Ma questo non succede. O meglio: ildio di responsabilità nazionale resta all'orizzonte, ma nessuno tra le forze politiche se lo intesta,Pd e Forza Italia che sarebbero favorevoli. Mai come oggi, l'iniziativa viene lasciata al Capo dello Stato., che stamattina ha ...