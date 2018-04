Nella notte sono iniziati i bombardamenti in Siria

Auto bruciata Nella notte a Mestre. Residenti intossicati dal fumo : Ieri sulle 23 qualcuno ha dato fuoco a un Auto in via Pertini. Le cause sono ancora ignote. Il comitato di quartiere: Se qualcuno pensa di intimorirci si sbaglia di grosso

Rissa Nella notte davanti a un bar : un uomo accoltellato - è grave Due arresti - è caccia al quarto : di Alessia Marani Tentato omicidio nella notte all'Aurelio dopo una violenta lite in strada tra nordafricani. Un tunisino di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli. Gli agenti ...

Cassonetti dei rifiuti in fiamme Nella notte a Modica : Due interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte a Modica per Cassonetti dei rifiuti in fiamme. Uno in contrada Michelica e l'altro in via Fabrizio

Milano - furto Nella notte in corso Garibaldi : rubati pc con i file dei 5 Stelle : furto nella notte a Milano, in corso Garibaldi, all'agenzia di comunicazione Visverbi, una società di comunicazione e promozione mediatica - scrive il Corriere della...

Siria : orrore senza fine - altro raid Nella notte - muoiono 14 persone Video : La tensione in #Siria è ormai alle stelle. Il mondo trema nuovamente per quello che potrebbe essere l’ennesimo scenario di guerra in Medio Oriente. nella notte una base governativa Siriana nelle vicinanze di Homs è stata bombardata [Video], provocando la morte di 14 persone e centinaia di feriti, fra cui numerose donne e bambini. L'attacco è avvenuto poche ore dopo il durissimo intervento di Trump, che in un tweet aveva bollato Assad come “un ...

Ondata di maltempo Nella notte - allagamenti e frane. Una provoca anche una fuga di gas : Sarzana , La Spezia, , 12 aprile 2018 - Ondata di maltempo nella notte e superlavoro per i Vigili del Fuoco . A partire dalle 3 del mattino molte chiamate al 115 per allagamenti , principalmente nel ...

Controlli dei vigili urbani Nella notte : 51 le violazioni accertate : Controlli di polizia stradale nella notte appena trascorsa, tra mercoledì 11 e giovedì 12 aprile. Gli Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino hanno controllato 190 veicoli che ...

No Tap - gli scontri Nella notte a Melendugno. Oggi proteste davanti alla questura di Lecce per l’attivista arrestato : Disordini nella notte del 10 aprile a Melendugno per il tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi Tap percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto. Uno degli attivisti, Savino Pellegrino, ritenuto responsabile di aver dato fuoco ad un cassonetto, è stato condotto in questura. L’arresto dell’attivista ha portato alle proteste da parte ...

Siria : orrore senza fine - altro raid Nella notte - muoiono 14 persone : La tensione in Siria è ormai alle stelle. Il mondo trema nuovamente per quello che potrebbe essere l’ennesimo scenario di guerra in Medio Oriente. nella notte una base governativa Siriana nelle vicinanze di Homs è stata bombardata, provocando la morte di 14 persone e centinaia di feriti, fra cui numerose donne e bambini. L'attacco è avvenuto poche ore dopo il durissimo intervento di Trump, che in un tweet aveva bollato Assad come “un animale che ...

Nuova scossa di terremoto Nella notte nel Maceratese : Roma, 11 apr. , askanews, Nuova scossa di terremoto nella notte in provincia di Macerata. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , Ingv, ha registrato una scossa di magnitudo 3.4 alle due di ...

Rassegna 11.4. Terremoto di magnitudo 3.4 Nella notte a Pieve Torina - lo sciame è in corso : I giovani manifestano per il diritto allo studio appoggiati dai docenti Il Giornale Politica. M5S assente per 300 giorni guarisce col seggio al Senato. La senatrice Bogo Deledda in malattia 243 ...

Terremoto di magnitudo 3.4 Nella notte a Pieve Torina. Trema anche la Toscana : Lo sciame sismico che ha colpito il Maceratese, estremità più settentrionale del cratere sismico del Centro Italia, è ancora in corso. Tra le varie scosse che si sono susseguite...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 3.4 a Pieve Torina Nella notte - : Ancora un sisma nelle Marche dopo quello che martedì mattina ha colpito la regione, con un'intensità di 4.6, provocando evacuazioni e crolli. Non si registrano ulteriori danni. Anche l'episodio di ...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 3.4 a Pieve Torina Nella notte - : Ancora un sisma nelle Marche dopo quello che martedì mattina ha colpito la regione, con un'intensità di 4.6, provocando evacuazioni e crolli. Non si registrano ulteriori danni. Anche l'episodio di ...