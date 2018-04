Nel Parlamento russo definiti un crimine di guerra i raid missilistici contro la Siria

Indagato Lega Nel nuovo Parlamento - Centinaio : “Aspettiamo la Magistratura. Salvini parlerà con Pagano” : La prima timida reazione al primo Indagato nel Parlamento che si è appena avviato alla 16esima legislatura è di Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della Lega: “Abbiamo controllato bene e vediamo cosa succederà. Lo dicevamo anche per gli altri: attendiamo gli esiti della Magistratura”. Una dichiarazione garantista di berlusconiana memoria, nonostante già ci siano due dirigenti Salvininiani arrestati. “Alla leghista ...

"Il Parlamento si impegni Nella lotta a mine anti-uomo e bombe a grappolo". L'appello di Mattarella : "Rinnovo l'auspicio che il Parlamento italiano possa giungere presto a una nuova deliberazione legislativa, coerente con i principi costituzionali, per contrastare con efficacia anche il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona e di munizioni a grappolo". È quanto ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio in occasione della Giornata Onu contro le mine anti-uomo."Proibire le mine anti-uomo, e ...

La soluzione sta Nel Parlamento. La lezione di Giovanni Sartori davanti allo stallo politico di oggi : Classico è, per Italo Calvino, quel libro o quell'autore che "non ha mai finito di dire quel che ha da dire". Non è un caso che mi sia tornata alla mente questa definizione mentre pensavo alla figura intellettuale di Giovanni Sartori. Ormai è un anno che non possiamo più ascoltare dalla sua viva voce o leggere dalla sua vivace penna quello che pensa della situazione politica italiana e della nostra malandante ...

Giornata di tensione anche in Parlamento : M5s-Dem ai ferri corti sui ruoli Nelle presidenze : I dem accusano i Cinquestelle di aver cambiato i patti per l'elezione di un esponente Pd alla vicepresidenza della Camera - Si complica sempre di più la partita per la formazione del nuovo governo, ...

Parlamento : confronto nei partiti alla vigilia del voto sui capigruppo. Incognite Nel Pd : Per il M5s è già tutto definito: Danilo Toninelli al Senato e Giulia Grillo alla Camera. FI punterà su due donne: la Bernini a Palazzo Madama e la Gelmini a Montecitorio. Per i Dem e FdI scelte ancora ...

In Parlamento ci sono ancora 8 'vendoliani' - metà di loro è Nel PD : eccoli tutti Video : Cinque anni fa proprio in questi giorni veniva eletta Presidente della #Camera dei Deputati Laura Boldrini, esponente di SEL di Nichi Vendola. Il partito più a #sinistra dell'allora coalizione Italia Bene Comune aveva infatti da poco eletto in Parlamento 44 parlamentari, precisamente 37 deputati e 7 senatori, riuscendo a esprimere appunto anche la terza carica dello Stato. E' curioso notare oggi, cinque anni dopo, con le nuove Camere ormai ...

Parlamento - la mediazione in extremis Nel centrodestra l ipotesi è Casellati : ROMA - Hanno lavorato fino a notte fonda i pontieri di Lega e Forza Italia per scongiurare la rottura che in serata era apparsa già gravissima , quasi irrimediabile tra Salvini e Berlusconi. Il ...

**Parlamento : ToniNelli - no a compromessi al ribasso o ricatti** : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Non scendiamo a compromessi al ribasso e non accetteremo ricatti. Non riabilitiamo Silvio Berlusconi”. Così Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, durante l’assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle. L'articolo **Parlamento: Toninelli, no a compromessi al ribasso o ricatti** sembra essere il primo su Meteo Web.

Parlamento : per M5S scheda bianca Nelle prime due votazioni : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, il M5S voterà scheda bianca nelle prime due votazioni per le presidenze delle Camere, stessa linea sia al Senato che a Montecitorio. Intanto alla spicciolata i parlamentari grillini stanno arrivando alla Camera per l’assemblea congiunta. L'articolo Parlamento: per M5S scheda bianca nelle prime due votazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Nel Parlamento del Kosovo volano gas lacrimogeni : lo stratagemma dell'opposizione per bloccare il voto : Gas lacrimogeni in parlamento per bloccare il voto sulla legge che ridefinisce una nuova limitazione della frontiera con il Montenegro. È accaduto in Kosovo e gli autori sono alcuni deputati dell'opposizione appartenenti alla sinistra nazionalista. Come si vede nel video una bottiglia di gas lacrimogeno è stata lanciata nel momento in cui i deputati si stavano preparando a votare la ratifica, secondo quanto ha riferito un ...

Facebook Nella bufera<br>Anche il Parlamento Ue convoca Zuckerberg : Martedì 20 marzo 2018 - Il titolo di Facebook in Borsa continua a crollare e oggi trascina con sé anche gli altri social network: Twitter ha perso il 9,68%, Snapchat il 3,6%. La creatura di Mark Zuckerberg anche oggi perde oltre il 5% in seguito allo scandalo Cambridge Analytica e alle inchieste partite nei suoi confronti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ora anche il Parlamento Ue vuole sentirlo.La Commissione parlamentare britannica su ...

Laura Boldrini umiliata da Liberi e Uguali : eletta Nel partito più maschilista di tutto il Parlamento : Sarebbe un silenzio ingeneroso, perché stiamo parlando di una corrente del costume, prima ancora che della politica, che ci ha allietato a tutte le ore, su tutti i canali, in tutti i convegni, da ...

Marcegaglia : Nel nuovo parlamento ancora non abbastanza donne : Roma, 15 mar. , askanews, - "Vedevo dei dati di 10 anni fa, era al 9,10%, quindi è sicuramente aumentata, ma è inferiore a quanto dettava la legge elettorale, il Rosatellum, che era il 40%. Quindi si ...

Lega - l'ex sindaco di Adro va a Strasburgo : subentra a Salvini Nell'Europarlamento : Oscar Lancini era diventato celebre per aver tappezzato le scuole del paese con il 'sole delle Alpi'. Condannato a tre anni per una vicenda di appalti, ha...