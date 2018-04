Ndrangheta | confisca beni ad affiliato

Buccinasco - il sindaco riunisce la giunta nella casa confiscata del boss Papalia. E lui al Fatto dice : “La ‘Ndrangheta siete voi” : “La ‘ndrangheta siete voi, i giornalisti”, perché a Buccinasco “io non ho mai Fatto male a nessuno”. Parole del boss Rocco Papalia al Fattoquotidiano.it, dopo aver annunciato di essere pronto a fare causa al Comune: vuole poter utilizzare il cortile della villa di via Nearco, dove vive con la moglie, ma che per metà gli è stata confiscata. Papalia non ha digerito l’ultima iniziativa del sindaco Rino Pruiti che oggi mercoledì 21 marzo, nel Giorno ...