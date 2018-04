Nato allo zoo di Cincinnati un raro “uccello del paradiso” VIDEO

Rivoluzione Mediaset : allontaNato anche Giordano Video : L'epurazione in casa Mediaset colpisce ancora, questa volta a pagare è Mario Giordano. Il direttore del Tg4 è così la terza testa che cade. Pochi giorni fa, infatti, sono state chiuse le trasmissioni Dalla vostra parte di Belpietro e Quinta colonna di Del Debbio. Una vera e propria Rivoluzione che sembra avere letture diverse: se da una parte si parla di trasmissioni troppe volte sfociate nel populismo e nel qualunquismo, dall'altra c'è chi ...

Rivoluzione Mediaset : allontaNato anche Giordano : L'epurazione in casa Mediaset colpisce ancora, questa volta a pagare è Mario Giordano. Il direttore del Tg4 è così la terza testa che cade. Pochi giorni fa, infatti, sono state chiuse le trasmissioni "Dalla vostra parte" di Belpietro e "Quinta colonna" di Del Debbio. Una vera e propria Rivoluzione che sembra avere letture diverse: se da una parte si parla di trasmissioni troppe volte sfociate nel populismo e nel qualunquismo, dall'altra c'è chi ...

Chiesa : Mazara del Vallo - diacono Laudicina ordiNato presbitero : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – Sarà ordinato presbitero domani, alle ore 18,30, nella Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani), don Marco Laudicina, 32 anni, il giovane diacono originario di Marsala che attualmente sta svolgendo il proprio servizio presso l’Unità pastorale Chiesa madre-San Giovanni Battista di Castelvetrano. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, che già stasera sarà alla Veglia di ...

UCCIDE FIGLIA DISABILE POI SI SPARA/ A Forlì - abbandoNato dallo Stato che paga i 'furbetti della 104' : La tragedia di Meldola giunge dopo diversi fatti di cronaca su utilizzi illeciti della legge 104. Servono più controlli e maggiori aiuti economici.

Juve-Real - Mino Taveri in tribuna stampa sventola una banconota e viene allontaNato : L’inviato discute con alcuni tifosi madrileni e a un certo punto estrae 50 euro. Accompagnato fuori da alcuni steward

Mino Taveri allontaNato dallo Tribuna stampa dello stadio Bernabeu - il giornalista si scusa (Video) : Ieri, mezza Italia è stata coinvolta nelle varie tifoserie per la partita di Champions League, Real Madrid - Juventus, risultata fatale per la squadra bianco-nera che si è vista sottrarsi la possibilità di andare avanti nella competizione calcistica per un calcio di rigore subìto negli ultimi minuti della partita. Il team di Sport Mediaset si è trasferito in parte allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, fra cui anche il giornalista Mino ...

FORLI' - PENSIONato UCCIDE LA FIGLIA DISABILE POI SI SPARA/ Ultime notizie - abbandonati dallo Stato : Forlì, PENSIONATO UCCIDE FIGLIA DISABILE poi si SPARA: Ultime notizie, cure troppo costose? E’ successo questa mattina attorno alle 8:30 nel comune di Meldola sull’Appenino forlivese(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:38:00 GMT)

“God bless Meghan!”. Il dettaglio ‘sconvolgente’. Manca poco al matrimonio della Markle con Harry - ma un particolare (pazzesco) di questa foto ha scateNato milioni di commenti. “Proprio tu? Ma allora…” : Le nozze si apprestano e i sudditi britannici, mentre aspettano l’arrivo del terzo Royal Baby, già stanno pregustando il giorno delle nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. L’attrice americana grazie alla serie Suits aveva ottenuto un grande successo a livello planetario, anche se proprio il suo futuro sposo ha ammesso che prima di fare la sua conoscenza di lei non sapeva nulla. Ma da quel momento è capitolato come una pera cotta: ...

Roma - notte di ‘follia’ : la squadra di Di Francesco scrive la storia - Pallotta scateNato - il racconto di una serata magica [FOTO e VIDEO] : 1/28 LaPresse ...

Roma-Barcellona 3-0 : impresa dei giallorossi all’Olimpico. Rimonta storica - Messi elimiNato. È semifinale : L'articolo Roma-Barcellona 3-0: impresa dei giallorossi all’Olimpico. Rimonta storica, Messi eliminato. È semifinale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manchester City-Liverpool 1-0 risultato in diretta LIVE. AllontaNato Guardiola : Manchester CITY LIVERPOOL 1-0 LIVE 2' Gabriel Jesus Tabellino Manchester City , 4-2-3-1, : Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Laporte; De Bruyne, David Silva; Sterling, Bernardo Silva, Sané; ...

Il prigioniero coreano - bentorNato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poetico : bentornato Kim Ki-duk. Il vincitore del Leone d’oro 2012 (Pietà), torna nelle sale italiane a cinque anni da Moebius (2013), con un film estremamente e radicalmente politico come Il prigioniero coreano. Presentato oramai nel lontano settembre 2016 nella sezione collaterale “Cinema in Giardino” al Festival di Venezia l’incredibile opera di Kim pone al centro una visione post-ideologica e concretamente libertaria rispetto alla perdurante e ...