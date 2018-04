Nato | allerta a Sigonella | tra Catania e Siracusa

ISIS RITOCCA FOTO DI UN TURISTA ITALIANO A NEW YORK/ Allerta terrorismo : scagio Nato dopo l'interrogatorio : ISIS ruba e RITOCCA FOTO di ITALIANO a New YORK : TURISTA sardo raggiunto e interrogato dall'Fbi dopo l' Allerta terrorismo causata dal selfie modificato e finito online.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 23:14:00 GMT)

Allerta meteo - scuole chiuse in molte città : l'elenco aggiorNato : scuole chiuse per neve in gran parte del centro Italia. L'ondata di gelo e maltempo che sta interessando il Paese ha spinto diversi sindaci a prendere questa decisione. Studenti e professori a casa quindi in molti comuni...