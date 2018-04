Nativi digitali | scrivete a mano per sviluppare memoria e concentrazione

Nativi digitali - istruzioni per l’uso : Un tempo era la tv la principale indiziata, oggi la preoccupazione riguarda anche e soprattutto le immagini provenienti da pc, smartphone e tablet, strumenti che sempre più spesso accompagnano la vita dei bambini, non a caso definiti “Nativi digitali”. Il tema, spesso oggetto di dibattito e al centro di numerose ricerche scientifiche, divide anche i genitori: da un lato quelli che “mio figlio con un tablet in mano, mai”, ...