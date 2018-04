Napoli-Sarri | ci siamo | c’è un solo modo per trattenere il tecnico

De Laurentiis : “Var? Agnelli ha ragione”/ “Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...” : De Laurentiis: “Var? Agnelli ha ragione. Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...”. Le ultime notizie sulle dichiarazioni del presidente del club partenopeo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Napoli calcio ultimissime - sei big pronti all'addio se parte Sarri : Il futuro del tecnico toscano influenza anche il mercato che sarà: assodata la separazione da Reina, De Laurentiis rischia di dover salutare il nocciolo duro del patto scudetto Napoli, un brutto ...

Napoli - De Laurentiis : 'Poteri forti contro la Var. A Sarri ho già proposto il rinnovo' : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...

Napoli - De Laurentiis : 'Proposto il rinnovo a Sarri - quando vuole firmiamo. Ma ora pensi al campionato' : Un fiume in piena Aurelio De Laurentiis. Tanti gli argomenti trattati dal presidente del Napoli, presente a Roma per l'evento di presentazione della 'Race for the cure'. Intervenuto ai microfoni dei ...

Sarri-Napoli - patto per lo scudetto : congelato ogni altro discorso : NAPOLI - Affrontare il Milan non potrà mai essere banale per un allenatore che è stato molto vicino alla panchina rossonera. Maurizio Sarri nella primavera del 2015 ebbe la nomination da Adriano ...

Napoli - possibile rivoluzione con l'addio di Sarri : Il possibile addio di Maurizio Sarri alla panchina del Napoli potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione nella rosa, anche in caso di scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport , Mertens, Callejon, Albiol, Koulibaly, Jorginho e Ghoulam sono pronti a lasciare l'azzurro se non ci sarà più l'attuale tecnico a guidarli.

Napoli : Sarri è tentato da un'esperienza all'estero : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , Maurizio Sarri è tentatissimo di dire addio al Napoli a fine stagione. L'allenatore toscano ha ricevuto una proposta concreta dal Chelsea e non è escluso che la possa accettare.

Napoli - Edoardo De Laurentiis : «Mai annunciato l'addio di Sarri» : Napoli - Il Napoli pubblica un'importante notizia su Twitter. "Edoardo De Laurentiis - si legge sul social dei partenopei - smentisce categoricamente di aver mai detto ad alcuno che Maurizio Sarri non ...

Napoli : tutti i nomi per il dopo Sarri : Sarri al bivio: addio o rinnovo dopo Juve-Napoli. L'allenatore, tentato dal Chelsea, chiede al presidente De Laurentiis aumento e rinforzi top. La Gazzetta dello Sport elenca i nomi dei suoi possibili sostituti sulla panchina del club partenopeo: dagli italiani Simone Inzaghi , Lazio, e Giampaolo , Sampdoria, a Emery , PSG, , Marcelino , Valencia, , Fonseca , ...

Napoli - un brutto segnale sulla permanenza di Sarri : Il tecnico toscano ha disdetto il contratto d'affitto della sua villa a Varcaturo, residenza fin dalla prima ora della sua avventura partenopea: e se ci fosse il Chelsea dietro questa decisione?

Napoli-Sarri - rinnovo in bilico : il mister lascia la casa di Varcaturo : Tornerà nelle prossime ore in Italia. Troverà un Napoli ancora in corsa per lo scudetto e un contratto da discutere con il suo allenatore per convincerlo a restare qui con il...

Napoli - Sarri disdice l’affitto della sua villa : addio vicino? : Napoli, Sarri disdice L’AFFITTO- Secondo quanto riportato da un’indiscrezione dei colleghi di “Il Mattino”, Sarri avrebbe disdetto l’affitto della sua villa a Varcaturo. Segnale preoccupante? Forse sì. Così a primo impatto verrebbe da pensare ad un addio certo e scontato, ma non è escluso che il tecnico partenopeo abbia deciso di cambiare semplicemente casa. Situazione […] L'articolo Napoli, Sarri disdice ...