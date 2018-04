Napoli-Sarri | ci siamo | c’è un solo modo per trattenere il tecnico

Napoli - Sarri : 'Non ci interessa cosa fa la Juve. Il rammarico è la gara con il Sassuolo' : 'A noi non interessa cosa fa la Juve. Stiamo facendo il nostro percorso e lo stiamo facendo bene. In questo momento della stagione si guarda solo il risultato ma oggi la squadra ha fatto bene. ...

Napoli - Sarri : "Il rammarico è il Sassuolo. La Juve? Non ci interessa" : "Quello che ha fatto la Juve non c'interessa". Comincia così il commento del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Premium dopo il pari di San Siro col Milan . "Noi stiamo facendo il ...

Milan-Napoli - alta tensione Sarri-Biglia-Insigne : ecco cosa è successo : Milan-Napoli, alta tensione Sarri-Biglia-Insigne, si è concluso il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, 0-0 che non accontenta le due squadre che si allontanano dai rispettivi obiettivi. Al termine della partita momenti di nervosismo tra il tecnico Sarri ed il centrocampista Biglia, tutto nasca da un diverbio, intervento anche dei calciatori, tra tutti Andrè Silva. Secondo l’Arena scintille in particolare fra Biglia ...

Milan-Napoli - le pagelle : Donnarumma salva i rossoneri - Milik condanna Sarri : pagelle MILAN G. Donnarumma 8 Una parata incredibile sul tiro ravvicinato di Milik che vale più di un gol. CALABRIA 5.5 Quando Insigne lo punta, tutto diventa più difficile. MUSACCHIO 6 Sbaglia ...

Milan-Napoli 0-0 : la squadra di Sarri sbaglia troppo e non passa a San Siro Juve- Samp alle 18|Classifica : Partita salvata da Donnarumma al 92esimo con un intervento prodigioso su Milik. Ma in precedenza i partenopei avevano sprecato almeno altre due palle gol

Milan-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Gattuso sceglie Kalinic - Sarri conferma Mertens : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col ...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Se pagano la clausola non posso fare nulla' : Ma nel mondo del calcio ogni anno tutto viene rimesso in discussione a prescindere dal contratto in essere. In questo caso, c'è una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Se qualcuno si dovesse ...

Milan-Napoli - la classe operaia al potere : è Gattuso-Sarri : Oggi il centenario Gigio sfiderà Reina, trentacinquenne che si candida a erede: "Donnarumma ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo, lavori per farlo perché le doti e la ...

Napoli-Sarri - ci siamo : c’è un solo modo per trattenere il tecnico : Napoli-Sarri- Resta avvolto nel mistero il futuro di Sarri sulla panchina del Napoli. Come riportato dai colleghi di “TuttoSport“, tra richiesta e offerta di rinnovo ballano ancora 1,5 milioni di euro. L’entourage del tecnico chiede 4 milioni netti all’anno, 2,5 milioni l’offerta di De Laurentiis. ACCORDO A 3 MILIONI? Una leggera forbice che potrebbe inclinare […] L'articolo Napoli-Sarri, ci siamo: c’è ...

De Laurentiis : “Var? Agnelli ha ragione”/ “Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...” : De Laurentiis: “Var? Agnelli ha ragione. Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...”. Le ultime notizie sulle dichiarazioni del presidente del club partenopeo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Napoli calcio ultimissime - sei big pronti all'addio se parte Sarri : Il futuro del tecnico toscano influenza anche il mercato che sarà: assodata la separazione da Reina, De Laurentiis rischia di dover salutare il nocciolo duro del patto scudetto Napoli, un brutto ...

Napoli - De Laurentiis : 'Poteri forti contro la Var. A Sarri ho già proposto il rinnovo' : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...

Napoli - De Laurentiis : 'Proposto il rinnovo a Sarri - quando vuole firmiamo. Ma ora pensi al campionato' : Un fiume in piena Aurelio De Laurentiis. Tanti gli argomenti trattati dal presidente del Napoli, presente a Roma per l'evento di presentazione della 'Race for the cure'. Intervenuto ai microfoni dei ...