meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: Napoli, pesta la moglie incinta e le spacca la faccia - aelledesign : RT @Adnkronos: Napoli, pesta la moglie incinta e le spacca la faccia - BinaryOptionEU : Napoli, pesta la moglie incinta e le spacca la faccia - albertmistral : RT @Adnkronos: Napoli, pesta la moglie incinta e le spacca la faccia -

(Di sabato 14 aprile 2018), 14 apr. (AdnKronos) – Violenza cieca. Un 37enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali gravi dai Carabinieri di Gragnano () per averto ladi quattro mesi. L’uomo non era nuovo a episodi di violenza, e, ieri sera, all’ennesima aggressione, la donna si è recata in ospedale riferendo ai medici di essere stata picchiata dal marito: immediate, a quel punto, le indagini sanitarie e la chiamata al 112. Arrivati in ospedale i militari hanno raccolto la denuncia della donna che ha raccontato quanto era appena accaduto e le violenze subìte negli ultimi anni, mai denunciate. I carabinieri hanno dunque immediatamente rintracciato e arrestato l’uomo, ora in carcere a Poggioreale. La donna è stata ricoverata per essere sottoposta all’intervento chirurgico di ricostruzione delle ossali ...