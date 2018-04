Napoli - pesta la moglie incinta e le spacca la faccia : Napoli , 14 apr. (AdnKronos) - Violenza cieca. Un 37enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali gravi dai Carabinieri di Gragnano ( Napoli ) per aver pesta to la moglie incinta di quattro mesi. L'uomo non era nuovo a episodi di violenza, e, ieri sera, all’ennesima aggressio

Napoli - pesta la moglie incinta e le spacca la faccia : Napoli, 14 apr. (AdnKronos) – Violenza cieca. Un 37enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali gravi dai Carabinieri di Gragnano (Napoli) per aver pestato la moglie incinta di quattro mesi. L’uomo non era nuovo a episodi di violenza, e, ieri sera, all’ennesima aggressione, la donna si è recata in ospedale riferendo ai medici di essere stata picchiata dal marito: immediate, a quel punto, le ...