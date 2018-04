quasimezzogiorno

: #Napoli – Inaugurata la trentesima edizione del “#Navigare” - Quasimezzogiorn : #Napoli – Inaugurata la trentesima edizione del “#Navigare” - IdeInsorgenti : Dopo le sedi di Napoli, Los Angeles e Osaka, inaugurata ieri la quarta school dell' Associazione Verace Pizza Napol… - pizzastg : Inaugurata a Città del Messico la quarta AVPN School al mondo. Dopo Napoli, Los Angeles e Osaka è stata presentata… -

(Di sabato 14 aprile 2018) "La nautica da diporto per la nostra regione è una risorsa non solo in senso occupazionale, in posti di lavoro ed aziende produttive, ma crea anche un indotto non indifferente per l'economia del ...