Napoli in piazza contro il ' debito ingiusto' | de Magistris | ' Passeremo alla storia'

Debito Napoli - le associazioni insorgono : «No a Forza Nuova in piazza» : «La segreteria cittadina di Forza Nuova Napoli comunica la sua adesione alla manifestazione indetta da oltre 50 associazioni civiche domani a Napoli, per manifestare in favore della rinascita...

Pd : 'Sabato in piazza per dire la verità sul debito del Comune di Napoli' : 'Sabato 14 aprile, a partire dalle ore 10:30, il partito democratico metropolitano di Napoli sarà in piazza insieme ad oltre 40 associazioni e liberi cittadini per un presidio di verità e legalità'. ...

Napoli - stesa tra la folla a piazza Trieste e Trento : «La pistola in faccia - pensavo : mi uccide» : «Il rombo delle moto si sentiva a distanza, venivano dal lato del teatro San Carlo. Sono entrati in piazza mostrando le armi e urlando. Hanno fatto due giri intorno alla fontana, poi si...

Napoli - terrore in piazza Trieste e Trento/ Video ultime notizie - spari in centro : regolamento di conti? : Napoli, terrore in piazza Trieste e Trento. Video ultime notizie, spari in centro: regolamento di conti? E’ successo nella notte fra giovedì 5 aprile e venerdì 6: attimi di terrore(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Napoli choc - stesa tra la folla a piazza Trieste e Trento : Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le immagini non ...

Napoli violenta - 17enne in ospedale accoltellato al collo dopo una lite in piazza : Un ragazzo di 17 anni è stato medicato ieri sera, intorno alle 20, al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini per ferite da coltello alla regione mastoidea destra, tra l'orecchio e il collo; i ...

Napoli : spari in piazza Capuana - proiettile si conficca in una finestra al quarto piano : Un proiettile è stato rinvenuto, ieri sera, conficcato nella finestra di una abitazione al quarto piano di un edificio in piazza Capuana. L'allarme è partito dai residenti, che intorno alle 23 hanno ...

Napoli - sgominata piazza di spaccio a Secondigliano : arrestato pusher : Nell'ambito di specifici servizi antidroga, volti a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti, particolarmente attivo nel fine settimana, gli agenti del commissariato di ...

Napoli - gli agricoltori in piazza contro De Luca : 'Lunedì vertice in Regione' : Un assessore per le politiche agricole e basta ritardi sul Piano di Sviluppo Rurale. La confederazione italiana agricoltori di Napoli è scesa in piazza stamattina per manifestare al governatore De ...

Addio basoli - a Napoli piazza Mercato perde la sua pavimentazione storica : Napoli - Anche Piazza Mercato cambia volto, perdendo però la sua storicità. Vengono infatti rimossi i basoli. E' il comitato Portosalvo a fare luce sull'anomalia del centro storico: 'Con il restyling ...