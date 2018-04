Mutui per la casa | è ancora luna di miele con chi vuole comprare | tassi ai minimi

Mutui - BANCHE AZZERANO GLI SPREAD/ Dopo il boom surroghe nuove chance per risparmiare : cosa cambia? : MUTUI immobiliari, le BANCHE abbassano gli SPREAD e Dopo il boom delle surroghe c'è la possibilità di risparmiare molto per i nuovi clienti, con offerte interessanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Mutui - le banche azzerano gli spread (o quasi). Cosa cambia per i debitori? : Negli ultimi anni l’offerta si è evoluta. Si riscontra un calo spettacolare degli spread a fronte dell’idea stessa di mutuo che sta cambiando: da prodotto guida a strumento per attrarre clienti a cui proporre altri (più remunerativi) strumenti finanziari...

Lettura rialzista per Mutuionline : Chiusura del 27 marzo Effervescente Mutuionline , tra i componenti del FTSE Italia Star , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,48%. Operatività odierna: Il quadro ...

Mutui/ Dai risarcimenti ai tassi in picchiata : quanto si può risparmiare per acquistare casa : Mutui, diritto al riscarcimento per quelli stipulati tra il 2005 e il 2009 a tasso variabile legato all'Euribor. Per ora nessuna certezza. Da seguire quanto avviene a Nocera Inferiore(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:32:00 GMT)

Mutui : risarcimenti per gli utenti - le banche italiane interessate : Possibili risarcimenti per tutti coloro hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile. In base ad una sentenza della Commissione Europea del 3 dicembre 2013 numero AT 39914 si potrebbe averne diritto. La decisione della Commissione aveva condannato quattro delle più importanti banche della CE accusandole di aver illecitamente manipolato, a proprio favore, il tasso di interesse sui Mutui di milioni di cittadini nel periodo che va dal 2005 ...

Seduta molto difficile per Mutuionline : In forte ribasso Mutuionline , che mostra un disastroso -2,64%. L'andamento di Mutuionline nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Abi - nuovo record per i tassi sui Mutui : MILANO - Scendono, a gennaio, sotto la soglia dei 60 miliardi di euro le sofferenze nette delle banche , al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati, . Secondo quanto comunica l'Abi ...

Moody's - cartolarizzazioni Mutui residenziali e covered bond visti in ripresa - ma qualità operazioni NPL scenderà : La "lenta ma stabile" crescita dell'economia italiana avrà riflessi positivi sul mercato delle cartolarizzazioni del paese.

Mutui - un miraggio per i lavoratori precari : il 90% va al tempo indeterminato : Banche sempre più selettive nell’erogare prestiti ipotecari. Per partite Iva, liberi professionisti e contratti flessibili ottenerne uno è diventato difficile. Dal 2013 al 2017 ci sono stati forti scossoni nel target di mutuatari. Se nel 2013 costituavano il 30% dell’erogato under 30 oggi siamo al 10%...

Maltempo Trentino : 2 milioni di Mutui agevolati per l’agricoltura : Cooperfidi e Provincia autonoma di Trento mettono a disposizione delle aziende agricole colpite da grandinate e trombe d’aria, verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2017, un plafond di 2 milioni di euro per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a copertura delle spese di ripristino di impianti e colture. La durata massima è di 5 anni con ammortamento in rate semestrali. L’importo del prestito non potrà essere ...