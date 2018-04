Musica con casse portatili e alcool nel centro storico | scatta la denuncia

Concerto "La Musica del cuore" - martedì la presentazione : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...

Visite guidate in città 'con brio' grazie alla Musica : Chi lo ha detto che le colonne sonore sono solo al cinema? Dal 24 aprile anche le Visite guidate, infatti, avranno più vivacità grazie all'iniziativa Andante ma con brio che vede la collaborazione di ...

Cotronei - tutto pronto per lo show Musicale con Cantolautore ed Emilia Brandi : Diteca Centro, è un progetto della Associazione Porta Cenere, co-finanziato dalla Regione Calabria, e prevede la distribuzione di 42 spettacoli in 16 location teatrali delle province di Catanzaro, ...

Scoprire la Lucca della Musica con l'itinerario turistico 'Andante ma con brio' : Al centro della nuova iniziativa culturale legata al mondo del turismo Giacomo Puccini e comunque la musica. Un nuovo format presentato questa mattina nella sala degli specchi a Palazzo Orsetti. La particolarita' del tour, che si snoda in un ricco ...

'Salvatore Giuliano' il Musical di Scuderi al teatro Cicconi : ... nelle produzioni MediterrArea e Molise Spettacoli, in una tournée in tutta Italia con grande consenso di pubblico e di critica". IL CAST SALVATORE GIULIANO Francesco Properzi MARIANNINA GIULIANO ...

Tom Jones : la leggenda Musicale di “It’s Not Unusual”sbarca in Italia per un concerto evento : Tom Jones arriva in Italia con un concerto imperdibile il 9 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA). I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Tom Jones è una vera e propria leggenda musicale. Le sue hit tra cui It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, I’ll Never Fall in Love Again e Sex Bomb restano ...

Olimparty Palmi - al via i preparativi. La prima edizione calabrese della convention di Sport - Musica - Arte e Spettacolo : Sono iniziati in questi giorni i preparativi per la prima edizione dell'Olimparty Palmi, edizione calabrese del grande evento di Sport, Musica e Spettacolo organizzano nella città di Messina, e che ...

"Bergamo racconta" si presenta con una serata di Musica e passione : ... promuovere la conoscenza storica, culturale e musicale anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni, convegni, conferenze, seminari, spettacoli in genere ecc; e ...

Noemi : «Ci potrebbero essere mille e un modo per raccontare gli attacchi di panico in Musica quando le emozioni prendono il sopravvento - facendoti sentire nuda e fragile» : Noemi torna in radio con “PORCELLANA”, il nuovo singolo, in uscita venerdì 13 aprile, estratto dall’album d’inediti “LA LUNA” (Sony Music). Il brano, che uscirà che uscirà in radio e in digitale anche nella speciale versione SHABLO REMIX, è stato scritto da Emiliano Cecere e Diego Calvetti, e affronta con tatto e delicatezza un tema molto diffuso e personale come quello degli attacchi di panico. Noemi lo descrive così: “Ci potrebbero essere ...

Merk Kremont : «Hands up» per il duo italiano alla conquista del mondo con la Musica dance : Sono sempre in giro per il mondo per proporre i djset, nei quali mixano i loro dischi assieme a quelli di altri produttori e si divertono a sfornare remix e mashup dei brani che fanno infiammare il ...

Domenica di sole e Musica a Perugia : il concerto che non ti aspetti in piazza IV Novembre : Si trattava di giovanissime che viaggiano in economia, come si arguiva da sacchi e materiali ammonticchiati al centro del semicerchio entro cui erano disposte. Guidate dalla loro direttrice, con ...

Finale Ligure - l'Ensemble Orobico conclude la prima edizione dei "Pomeriggi Musicali" - FOTO - : Si conclude la prima edizione dei "Pomeriggi Musicali", la stagione organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno del Comune di Finale Ligure. L'ultimo appuntamento ha visto protagonista l'...

John Legend realizza un intero video Musicale con Google Pixel 2 : Dalla colaborazione tra Google e John Legend arriva "A Good Night", un nuovo video musicale realizzato interamente con Google Pixel 2. Guardiamolo insieme L'articolo John Legend realizza un intero video musicale con Google Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.