Muore mentre fa riabilitazione | si era operato 20 giorni fa al ginocchio

Muore a 44 anni mentre fa riabilitazione : si era operato 20 giorni fa al ginocchio : Appassionato di sport e animatore di tornei estivi di calcetto all'oratorio di Lumignano, aveva ideato la corsa dei carrettini che da 5 anni si svolge a Lumignano nell'ultima domenica di giugno. ...

Calabria - uomo Muore mentre guida un tir Video : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria [Video] ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Un uomo infatti è stato colto da un malore improvviso ed è morto mentre era alla guida del suo tir. Per fortuna l'uomo è riuscito ad accostare in tempo e chiamare i soccorsi anche se per lui non c'è stato nulla da fare. Non si tratta però dell'unica notizia di #cronaca nera che è stata registrata in questi giorni in Calabria. Vediamo i ...

Precipita mentre pulisce finestra - Muore donna di 69 anni : VIBO VALENTIA - Una donna, Giuseppina Gentile, di 69 anni, è morta stamane a Soriano Calabro dopo essere Precipitata al suolo, per cause che sono in corso di accertamento, da alcuni metri di altezza. ...

Pedavena. Sessantenne Muore mentre cercava asparagi : Incidente mortale nel Bellunese. Un uomo di 69 anni di Pedavena è morto per una caduta mentre andava in cerca

LADISPOLI - TRAVOLTO DAL TRENO/ 26enne Muore mentre attraversa i binari - c’è anche un ferito : LADISPOLI, TRAVOLTO dal TRENO: 26enne muore mentre attraversa i binari, c’è anche un ferito. E' successo nella giornata di ieri per cause ancora da accertare: tutti i dettagli(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:17:00 GMT)

Travolto dal treno mentre attraversa i binari : giovane Muore alla stazione di Ladispoli : È stato investito da un Frecciabianca diretto a Sud. Insieme a lui altri due, illesi. Ferita gravemente un'altra persona che forse si trovava sulla banchina

Muore dissanguato mentre lavora in casa : Scivola su un sanitario frantumato e Muore dissanguato per la recisione dell'arteria femorale dopo essere precipitato su un coccio. Una morte assurda quella toccata a Vincenzo Iannì, 71enne di ...

Schianto in auto mentre corrono dalla sorella in fin di vita : una Muore - le altre due ferite : Le tre sorelle si erano subito messe in macchina per raggiungere l'ospedale al più presto ma purtroppo sono rimaste vittime di un tragico incidente dove una di loro è morta, deceduta anche la sorella malata.Continua a leggere

Scontro con un amico mentre gioca in spiaggia : baby calciatore Muore a 9 anni : Un bambino di origine inglese di 9 anni è morto mentre giocava a calcio sulla spiaggia di Cala Bosque, in Spagna, davanti agli occhi della nonna: pare che abbia avuto un attacco cardiaco dopo essersi scontrato con un coetaneo. Polemiche sull'arrivo dei soccorsi, giunti sul luogo della tragedia troppo tardi, come riferiscono i testimoni.Continua a leggere

Viareggio - malore mentre dorme in una stanza d’albergo : Luca Muore a 36 anni : È morto a 36 anni per un improvviso malore Luca Rovai, famoso psichiatra viareggino. A trovare il suo corpo senza vita nella stanza di un albergo dove aveva trascorso la notte sono state le donne delle pulizie. A settembre avrebbe dovuto sposare la sua compagna.Continua a leggere

Bambina Muore mentre è in gita in barca con il nonno : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Bambina muore mentre è in gita ...

Prato - palazzo in fiamme : donna Muore soffocata mentre tenta di salvarsi : Una donna di 74 anni, Emma Silvestri Molfetta, è morta in un incendio sviluppatosi nel pomeriggio in un condominio a Prato. Il cadavere senza vita della donna, che abitava al secondo piano, è stato ...