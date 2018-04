Muore a 44 anni mentre fa riabilitazione | si era operato 20 giorni fa al ginocchio

Ferrara - incidente drammatico. Davide Muore a 35 anni sbalzato dall’auto : La tragedia lungo la provinciale 4 a Rero. Davide Menegatti viveva a Tresigallo ed era molto conosciuto nel medio ferrarese per il suo impegno nel sociale. Lascia due bimbi.Continua a leggere

Muore all'improvviso a 45 anni : E' morto all'improvviso, ad appena 45 anni: Elvio Marchese, era una persona conosciuta in città perché era stato dipendente della Conad di via Tavallini, poi era passato al Carrefour market di via xx ...

Arezzo - tragico schianto in motorino : Francesco Muore a 17 anni sulla strada : Il minore si è scontrato con un'auto: un impatto tremendo che lo ha sbalzato violentemente sull'asfalto. Per lui inutili i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.Continua a leggere

Donna di 36 anni Muore dopo intervento di liposuzione in una clinica di Milano. Aperta un'inchiesta : MILANO - Morta dopo una operazione fatta per piacersi di più e vivere meglio. E' la drammatica fine fatta da una Donna, deceduta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di...

Italiano di 34 anni Muore a Barcellona : disposta l'autopsia - è giallo : E' avvolta dal mistero la morte di un Italiano a Barcellona. Francesco Masia, 34 anni, di Uri, in provincia di Sassari è morto il 10 aprile sera nella città catalana. I familiari sono stati avvisati in piena...

Abusata da una suora a 14 anni - Eva Muore suicida : Eva Sacconago si è uccisa a 26 anni nella sua abitazione di Busto Arsizio, nel giugno del 2011. Dopo la sua morte i genitori hanno scoperto lettere e mail scritte della suora che 13 anni prima aveva abusato di lei. Suor Maria Angela Farè viene processata e condannata per abusi sessuali a tre anni di reclusione.Continua a leggere

Sedicenne Muore dopo aver assunto farmaco anti-ansia : è il secondo caso in due anni : Lucy e Britney erano due adolescenti britanniche. Sono morte a distanza di un paio d'anni l'una dall'altra dopo aver assunto dei frmaci anti-ansia contenenti "beta-bloccanti".I " medici non hanno imparato niente dalla morte di mia figlia. Basta avere 14 anni per poter assumere questa potente medicina" dice ora la madre della prima vittima del cosiddetto 'propranololo'Continua a leggere

Macerata - sbalzato dallo scooter : Muore a 77 anni il titolare di un hotel : Bruno Milani era uno dei titolari dell'hotel SanCrispino di Trodica di Morrovalle. Avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava a causa di un malore. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Riccione - Muore a 72 anni dopo il volo con la bicicletta : Riccione 10 aprile 2018 - E' morta per i traumi riportati nella caduta dalla bici mentre percorreva il sottopasso di viale Da Verazzano in direzione mare. Annunziata Coco aveva 72 anni e ieri all'ora ...

Imbalsamata viva per errore : formalina al posto di soluzione salina - Muore donna a 28 anni : Le dovevano asportare delle cisti ovariche con un intervento di routine in laparoscopica per una futura gravidanza. Una semplice operazione a cui si sottopongono tantissime giovani donne finito però questa volta in tragedia per colpa di un assurdo errore. A 28 anni, Ekaterina Fedyaeva, russa, è stata vittima di un errore da parte del personale medico ha iniettato nella cavità addominale della paziente della formalina, una soluzione a base di ...

Scopre che è incinta e che ha la leucemia : costretta ad abortire - Charlotte Muore a 22 anni : La giovane britannica Charlotte Smith era già all’undicesima settimana di gravidanza quando i medici le hanno detto che aveva una leucemia linfoblastica acuta. È stata costretta ad abortire per curarsi, ma è morta lo stesso durante la chemioterapia.Continua a leggere

