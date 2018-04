Mummificato sul divano | scoperto perché l' abitazione era stata messa all' asta

Blastingnews

: Casa all'asta, sul divano trovano un cadavere mummificato - infoitinterno : Casa all'asta, sul divano trovano un cadavere mummificato - lacer2k : Casa all'asta, sul divano trovano un cadavere mummificato - greengroundit : Casa all'asta, sul divano trovano un cadavere mummificato -

(Di sabato 14 aprile 2018) Era suldi casa: morto, con le gambe ancora accavallate ma in stato di semimummificazione. Non lo si vedeva più in giro dalla scorsa estate, ma nessuno si era allarmato né l'aveva cercato. In paese credevano che se ne fosse andato altrove. Il cadavere di Walter Dal Zotto, 42 anni originario di Schio in provincia di Vicenza è statosolo perché nella sua casa, un rustico posto in un luogo isolato e messo in vendita in un'#giudiziaria, ha fatto un sopralluogo un ufficiale giudiziario in compagnia di un possibile acquirente. L'uomo che viveva da solo, è morto probabilmente da giugno. La tragedia della solitudine si è consumata a Contrada Molin Maso, zona di montagna che ricade nel territorio di #Valli del pasubio, paese del vicentino. Storia di 'eremitaggio' e disperazione Il ritrovamento del corpodi Walter Dal Zotto è avvenuto mercoledì ...