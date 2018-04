Mps | Uilca | pagano sempre e solo i lavoratori | partiti fuori da gestione

meteoweb.eu

: RT @Uilcanetwork: In #MPS pagano sempre e solo i lavoratori - #UILCA - Adricos2 : RT @Uilcanetwork: In #MPS pagano sempre e solo i lavoratori - #UILCA - Uilcanetwork : In #MPS pagano sempre e solo i lavoratori - #UILCA - Uilcanetwork : Banca #Mps: i Sindacati chiedono il rispetto degli impegni assunti - #UILCA -

(Di sabato 14 aprile 2018) Roma, 14 apr. (AdnKronos) – ‘Se ciò che è stato riportato fosse confermato, voglio ribadire che la, da, ha chiesto aipolitici di staredalladel sistema creditizio italiano. Inoltre sono stupito da certe dichiarazioni di esponenti politici che, quando erano all’opposizione, hannosostenuto le nostre tesi riguardo la non commistione del mondo politico con quello didegli istituti bancari”. A dichiararlo è il segretario generale della, Massimo Masi, commentando “alcuni articoli di stampa che riportano che Lega e Movimento 5Stelle hanno chiesto il passaggio totale di MPS sotto lo Stato”.‘Ricordo a tutti i disastri commessi in passato ‘ sottolinea Masi ‘ prima dalla Lega con ladi Credieuronord e poi dal PD con MPS e Banca Etruria, errori che non vanno ripetuti oggi in ...