Moto contro autobus | Maurizio muore sul colpo | la figlia non conoscerà mai il padre

Sbanda col Motorino e finisce contro un muro mentre torna a casa - Mattia muore a 15 anni : L'adolescente stava tornando a casa con gli amici in sella alla sua moto quando ha Sbandato finendo contro un muro di cemento. Inutile il trasporto in ospedale dove è morto poco dopo.Continua a leggere

Roma - scontro tra auto e Moto : gravi due 18enni : Roma, 14 apr. , AdnKronos, - Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due ...

Si schianta contro un muro con la Moto : ragazzino gravissimo : Un 15enne italiano residente a San Colombano Belmonte è in condizioni molto gravi all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto in via Galimberti a Cuorgné nella serata di oggi, venerdì 13 ...

Cuorgnè - finisce con la Moto contro il muro : gravissimo 15enne : L'incidente venerdì sera in via Galimberti. La vittima, residente a San Colombano Belmonte, è stato portato al Cto di Torino

Palermo - incidente in Moto per il giudice Giuseppe Ayala/ Ultime notizie : schianto con auto in controsenso : Palermo, Giuseppe Ayala coinvolto in un incidente stradale: ex pm travolto in moto da un'auto. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:36:00 GMT)

Palermo. Il giudice Ayala travolto in Moto da un’auto in controsenso : è in codice rosso : Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro avvenuto nel tratto che collega piazza Leoni con viale Diana. Il magistrato che fu pubblico ministero nel primo maxi processo era da solo a bordo della sua Yamaha ha un femore fratturato Potrebbe interessarti: http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/favorita-ferito-ex-magistrato-giuseppe-Ayala.html Seguici su Facebook: ...

Incidenti : auto contro Moto a Palermo - ferito ex giudice Ayala (2) : (AdnKronos) - L'ex magistrato Antimafia, arrivato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso ma cosciente, ha riportato una profonda ferita alla gamba sinistra e la probabile frattura del femore, ma nessun trauma cranico o toracico. I medici, comunque, hanno deciso di sottoposto a una tac tot

Incidenti : auto contro Moto a Palermo - ferito ex giudice Ayala : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - L’ex magistrato del pool antimafia, Giusepp Ayala, è rimasto ferito in un incidente a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava percorrendo, in sella alla sua moto, la strada che immette in viale Diana in direzione Mondello, è stato investito da

INCIDENTE STRADALE IN A14 - MORTI 2 MotoCICLISTI/ Autostrada Pedaso : dubbi su dinamica scontro Moto-tir : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 12 aprile 2018. Autostrada A14, Pedaso: schianto tra tir e moto, MORTI due MOTOCICLISTI. Cagliari, auto contro scooter: un morto(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Cagliari. Auto contro Moto - muore il Motociclista : Cagliari. Auto contro moto, muore il motociclista – Incidente mortale nel corso della notte a Cagliari. Un motociclista di 47 anni, originario di Oristano, si è scontrato con la sua moto, all’incrocio tra via Milano e via della Pineta, con una Volkswagen Golf. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in due ospedali cittadini ma il motociclista è morto subito dopo l”arrivo al pronto ...

Tragedia all'ingresso di una galleria sull'A14 In uno scontro muoiono due Motociclisti : CUPRA MARITTIMA - Incidente mortale poco fa sull'autostrada A14 fra gli svincoli di Pedaso e Grottammare all'altezza di Cupra Marittima nei pressi dell'area di servizio. Due motociclisti sono morti ...

MotoGp - La Honda di Marquez diventa un autoscontro : il meccanico di Valentino Rossi 'pubblicizza' lo sfottò sullo spagnolo : Il meccanico di Valentino Rossi 'sostituisce' la Honda di Marquez con un autoscontro: l'ironia del web contro lo spagnolo conquista anche un membro del box Yamaha Il Gp d'Argentina ha infiammato gli ...